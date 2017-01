Na ulicah Sydneyja je protestiralo več kot 10.000 žensk in moških, več tisoč jih je protestiralo tudi v Melbournu in Canberri ter v novozelandskih mestih Auckland in Wellington. »Sovraštvo, sovražni govor, fanatizem, diskriminacija in škodljive politike niso ameriške, temveč globalne težave,« je dejala soorganizatorka sydneyjskega pohoda Mindy Freiband in dodala, da je zaradi takšnih politik ogroženih veliko ljudi, Trumpov vzpon na oblast pa je po njenem osvetlil sistemske neenakosti.

Največji protest je napovedan v Washingtonu. »Pohoda milijona žensk« naj bi se udeležilo več sto tisoč žensk in tudi moških, ki bodo izrazili podporo pravicam žensk ter protestirali proti nasilju, rasizmu, homofobiji in verski nestrpnosti. Udeležbo je napovedalo tudi več zvezdnikov, med drugim igralke Juliane Moore, Amy Adams in Patricia Arquette, pa tudi igralci Robert De Niro, Paul Rudd in Tim Robbins. Na pohodu bo govorila igralka Scarlett Johannson ob aktivistki za človekove pravice Angeli Davis in feministični avtorici Glorii Steinem.

Shod je bil sprva napovedan tudi v Ljubljani, a so ga morali organizatorji odpovedati, saj niso mogli dobiti vseh potrebnih dovoljenj.