Na avtobusu so bili večinoma madžarski najstniki, stari med 16 in 18 let, pa tudi nekaj učiteljev in staršev, ki so se vračali s smučarskega izleta v Franciji. Na avtobusu je bilo 54 potnikov in dva šoferja.

Plameni so ob trku zajeli celoten avtobus, požar je uničil celotno notranjost avtobusa. Nekaj žrtev je vrglo iz avtobusa, večina pa je umrla v avtobusu, v katerem so našli zoglenela trupla.

Vzrok nesreče zaenkrat še ni znan, prve preiskave pa kažejo, da v nesrečo ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo, kar kaže na tehnično ali človeško napako.

»V molitvi sem z družinami in prijatelji, ki jih je ta tragedija prizadela,« je sporočil madžarski premier Viktor Orban.