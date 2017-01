Na prireditvenemu prostoru pred Kapitolom so se pred uradno zaprisego Donalda Trumpa zbrali najpomembnejši politični in družbeni predstavniki ZDA, vključno z bivšimi predsedniki Barackom Obamo, Georgeem Bushem mlajšim, Billom Clintonom in Jimmyjem Carterjem. Slovesnost je bojkotiralo okoli petdeset demokratskih kongresnikov, kar je manj kot leta 1973, ko se jih inavguracije Richarda Nixona ni udeležilo kar osemdeset. Po nagovoru verskih predstavnikov je najprej zaprisegel podpredsednik Mike Pence, s čimer je bil prenos oblasti že deloma opravljen. Žvižgi so pospremili zaprisego Trumpa, ki je kot že mnogi njegovi predhodniki sklenil uradno zahtevano besedilo z besedami: »Naj mi Bog pomaga.« Kratko zaprisego je opravil z roko nad Svetim pismom, ki ga je držala njegova žena Melania.

Vračanje države državljanom Trump se je v prvem stavku govora po zaprisegi zahvalil navzočim bivšim predsednikom in vsemu ameriškemu ljudstvu. Napovedal je, da se bodo soočili s številnimi izzivi, ki jim bodo kos, hkrati pa pohvalil delo svojega predhodnika in prve dame Michelle Obama. V nadaljevanju je dejal, da je premajhna skupina politikov obvladala življenje Američanov in da se bo zdaj vse to spremenilo. »To je vaš dan, to je vaše slavje in Združene države Amerike so zdaj vaša država,« je dejal in dodal, da z 20. januarjem 2017 postajajo ZDA last njenih državljanov. »Smo ena nacija, njena bolečina je naša bolečina in njen uspeh je naš uspeh,« je naslovil navzoče, ki jih je hkrati opozoril, da so skrbeli za bogatenje drugih nacij, ko so zanemarjali svojo in ji jemali delovna mesta. Zdaj bodo poskrbeli za svojo prihodnost in nova vizija bo vodila državo in njen napredek ter naredila Ameriko veliko. »Nikoli, nikoli vas ne bomo pustili na cedilu,« je dejal, ko je napovedal, da bodo Ameriko gradili s svojimi rokami. »Bomo svetloba za vse, ki nam bodo sledili,« je poudaril in spomnil, da je Amerika neustavljiva, ko je enotna. Dotaknil se je tudi aktualne politike in dejal, da ne bodo sprejemali takšne, ki zgolj razpravlja in ne naredi nič. »Zdaj je čas za dejanja. Ne dovolite nikomur, da se izgovarja, da ne more nič narediti,« je še dejal in v nadaljevanju dodal, da se v vseh Američanih ne glede na barvo kože preliva ista domoljubna kri. »Nikoli več ne boste zapostavljeni. Skupaj bomo naredili Ameriko močno, bogato, varno in veliko,« je novi ameriški predsednik sklenil svoj močno nacionalistično obarvan inavguracijski govor, za katerega so analitiki v prvih odmevih ugotavljali, da je bil v primerjavi z njegovimi predvolilnimi nastopi vendarle predsedniški.

Obamova na oddih v Kalifornijo Novi predsedniški par je Baracka in Michelle Obama po zaprisegi pospremil do helikopterja, s katerim sta zapustila Washington in se v v oporišču Andrews še zadnjič poslovila od sodelavcev, preden sta odpotovala na oddih v Kalifornijo. Trump je med kratkim poslovilnim govorom predhodnika, ki mu je pred tem priznal dobro opravljeno delo med osemletnim mandatom, že podpisoval prve predsedniške odloke. Kmalu za tem se je pridružil slavnostnemu kosilu v kongresu in se tam rokoval s svojo tekmico Hillary Clinton in bivšim predsednikom Billom. Hillary je šepnil v uho zahvalo, da je prišla, po kosilu pa se je že v srednjeevropskih nočnih urah s Kapitola v paradnem sprevodu preselil v svoje novo domovanje v Beli hiši.

Obvladljivi protesti Nedaleč od strogo varovanega Kapitola in tudi osrednje medijske pozornosti so maskirani protestniki razbili nekaj izložbenih oken. Na njihovem udaru so bili McDonald's, Starbucks, Bank of America in še nekatere restavracije s hitro prehrano. Protestniki so mahali s črnimi anarhističnimi zastavami ter pozivali k splošnemu uporu, namesto Trumpovega slogana »Naredimo Ameriko spet veličastno« pa vzklikali »Naj se rasisti spet bojijo«. Policija je poldrugo uro pred zaprisego aretirala petdeseterico protestnikov okoli poldrugi kilometer od Kapitola, njihovo akcijo pa so drugi nasprotniki Trumpa pospremili z metanjem steklenic in kamnov proti varnostnim organom. Prišlo je tudi do bližnjih srečanj s Trumpovimi privrženci, a vsaj do konca redakcije nismo prejeli poročil o hujših izgredih, so pa bili vanje vpleteni tudi razvpiti »motoristi za Trumpa«. Trumpova zaprisega ni razdelila samo Američanov, ampak tudi mnoge po svetu. V Tokiu so se na protestnem zborovanju proti novemu predsedniku zbrali predvsem tamkaj živeči Američani, v Londonu pa so Trumpovi nasprotniki prek Tower Bridgea razobesili pano z geslom »Gradite mostove, ne zidov« kot opozorilo na njegove napovedi o takojšnjem začetku gradnje zidu na meji z Mehiko. V Rusiji so podjetni obrtniki ob ameriški menjavi oblasti izdelali spominske kovance z napisi »V Trumpa verjamemo«, glavni protesti v ZDA pa so v več mestih napovedani za ta konec tedna. Oglasili so se tudi nekateri politični predstavniki. Nemški podkancler Sigmar Gabriel je po Trumpovem inavguracijskem govoru za ZDF dejal, da »smo danes slišali izrazito nacionalistične tone«, in dodal, da se bo treba pripraviti na težavne čase, v katerih mora Evropa ostati enotna pri zaščiti svojih interesov. Mehiški predsednik Enrique Pena Nieto je pohitel s čestitkami novemu ameriškemu predsedniku, a dodal, da zanj ostajajo najpomembnejši suverenost, nacionalni interes in zaščita sodržavljanov. Papež Frančišek je Trumpa pozval k spoštovanju etičnih vrednot in skrbi za revne ter družbeno odrinjene. Finančni trgi se še niso neposredno odzvali na menjavo v Beli hiši, jo pa že nekaj časa spremljajo brez posebnih stresov.