Hokejisti Olimpije so na prvi od desetih kvalifikacijskih tekem za končnico EBEL doživeli blamažo. Z gostovanja v Beljaku so se vrnili s polno mrežo golov in nekonkurenčno igro. Avstrijski Korošci so se znesli nad nebogljenimi Ljubljančani in slavili z 8:2 (4:0, 4:0, 0:2). S štirimi zadetki je blestel slovenski reprezentant Jan Urbas, razglašenega vratarja Jeffa Frazeeja pa je pri izidu 6:0 zamenjal Tilen Spreitzer.

Tekma je potrdila zmoto predsednika Olimpije Marka Popoviča in trenerja Bojana Zajca, ki sta sredi tedna napovedovala, da se bodo slovenski prvaki vključili v boj za četrtfinale. Potem ko sta moštvo zapustila prvi strelec Chris Langkow in multifunkcionar Jože Kovač, je na Jesenice prebegnil še Sebastijan Hadžič, odhodov pa s tem morda sploh še ni konec. Nerealne sanje Olimpije o četrtfinalnem vizumu se bodo v drugem delu tekmovanja očitno hitro razblinile, v ospredju pa je še vedno preživetje kluba in tehten premislek, ali naj obubožani tivolski kolektiv sploh še sodeluje v prezahtevnem mednarodnem tekmovanju. Ljubljančani bodo jutri na domačem ledu ob 16.15 gostili Znojmo.