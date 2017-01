Najožji sodelavci in svetovalci novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa so že pred prisego jasno povedali, da novi prebivalec Bele hiše ne bo odlašal z uporabo svojega novega najmočnejšega orodja, nalivnega peresa, in bo takoj začel podpisovati predsedniške izvršilne ukaze, za katere ne potrebuje odobritve kongresa. »To bo počel že prvi dan, že v petek, in drugi in tretji… ,« je dejal njegov tiskovni predstavnik Sean Spicer.

Če se spomnimo Trumpovih predvolilnih govorov, ki jih je pogosto začel z obljubo, da bo že prvi dan vodenja države (first day in office) naredil to ali ono, bo ponedeljek eden najbolj delovnih dni v njegovi predsedniški karieri. Pred dnevi je tudi sam napovedal, da ne bo čakal do ponedeljka, včeraj pa se je v skladu s svojim dosedanjim muhastim vedenjem premislil in dejal, da tako slovesnega trenutka, kot je inavguracija, ne bo mešal z delom predsednika.

Z ukazi nad ukaze Že današnji dan pa utegne biti zanimiv, saj naj bi Trump obiskal sedež tajne službe Cia, s katero sta si v laseh, odkar so od tam začele prihajati za Trumpa neprijetne informacije o njegovem domnevno neprimernem vedenju med obiskom v Rusiji in o domnevni vpletenosti Rusije pri oblikovanju negativnega mnenja o njegovi demokratski protikandidatki Hillary Clinton prek spleta oziroma družbenih medijev. Trump je Cio obtožil, da načrtno deluje proti njemu, da laže in si izmišljuje, ker je na strani Clintonove, zdaj pa bo le treba vsaj delno zakopati bojno sekiro. Potem pa naj bi v roke vzel nalivno pero in s predsedniškim ukazom anuliral ukaze, ki jih je podpisal Barack Obama, in teh je okrog dvesto. Prva, morda že čez vikend ali v ponedeljek, naj bi bila na vrsti Obamova zdravstvena reforma (Obamacare), za katero Trump zatrjuje, da je strahotna polomija. Iz oddelka pri ministrstvu za zdravstvo, ki se ukvarja z uresničevanjem reforme, so sporočili, da z njimi nihče iz nove administracije še ni govoril. Ampak poznavalci pravijo, da tudi ne bo. Trump bo verjetno brez seznanjanja javnosti podpisal vrsto ukazov, tisti, ki jih bodo prizadeli, pa bodo to izvedeli šele s televizijskih zaslonov. Verjetno bo eden izmed prvih ukazov tisti, s katerim se bo lotil priseljencev. Med prvimi bo na vrsti tudi politika varovanja okolja, kajti Trump spada med tiste, ki opozorila znanstvenikov o ogroženosti zemlje jemljejo kot veliko mednarodno prevaro. Hkrati pa je Trump v številnih poslih povezan z industrijo, ki spada med večje onesnaževalce.

Izgon nezakonitih priseljencev Prvo, kar bo storil, kot je sam dejal, bo začetek izganjanja nezakonitih priseljencev iz latinskoameriških držav oziroma kriminalcev iz vrst priseljencev. Med njimi je tudi 700.000 Južnoameričanov, ki jim je Obama z ukazom omogočil delo in bivanje, njihovim otrokom pa dveletno šolanje. Kmalu naj bi bil na vrsti tudi ukaz za »začetek gradnje mogočnega, velikega, čudovitega zidu na južni meji Združenih držav«, ki naj bi ga plačala kar Mehika sama. Z ukazom bo takoj odpravil tista območja pri šolah, v vojaških ustanovah ter vojaških oporiščih, kjer je bilo doslej prepovedano nošenje orožja, kar je v skladu z njegovim prepričanjem, da se imajo Američani pravico braniti z orožjem vedno in povsod. Po Trumpovem mnenju bo to zagotovilo večjo varnost. ZDA naj bi začele spreminjati Severnoameriški prostotrgovinski sporazum (NAFTA), kajti predsednik meni, da je škodljiv za ZDA, in se umaknile iz podobnega pacifiškega sporazuma. Če je verjeti Trumpovim napovedim, kaj bo počel prve ure in dni svojega predsedovanja, potem bo med prioritetnimi nalogami tudi študij razlik med Hamasom (palestinska politična in vojaška organizacija) in Hezbolahom (politično-vojaška organizacija predvsem libanonskih šiitov). Ker je Trump samozavestno izjavil, da njegov kabinet po inteligenčnem količniku presega vse dosedanje ministrske ekipe, bo prav gotovo kos tako zahtevnemu začetku predsedovanja.