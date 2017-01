Kazen je bila vzgojna

Te dni žal iz naših krajev poročamo o tem, kako led in sneg padata s streh tovornjakov na nič hudega sluteče voznike in sopotnike v avtih. Švicarji pa so pogruntali način, kako kaznovati take brezvestne voznike, ki snega in ledu ne očistijo in s tem ogrožajo druge udeležence v prometu. Zgodbica je poučna in jo ponujamo v premislek tudi našim policistom. Torej, Švicarji so ustavili avtobus, na katerem je bila reci in piši tona snega. Avtobus je pripotoval iz Poljske, policisti pa so voznika ustavili okoli 40 kilometrov južno od Basla. Urni Švicarji so Poljaku ponudili lestev in ga primorali, da je splezal na streho avtobusa in in lastnoročno z nje odkidal 30 centimetrov debelo snežno odejo. Šele nato so ga spustili naprej. Ta Poljak bo zdaj dvakrat premislil, kdaj se bo naslednjič vozil po švicarskih cestah s snegom na strehi in nato z bolečimi rokami po ročnem čiščenju snega vozil naprej. No, naši? Ste doumeli? Ste se naučili, kako je treba? Podpiramo!

Preglasno je plužil, pa ga je ustrelil

Še ena snežna iz sosednjih logov, kjer imajo tudi preveč snega. In ga seveda morajo plužiti, kaj pa drugega. A nekemu Avstrijcu je šlo pluženje tako na živce, da je posegel po skrajnih ukrepih. Že res, da je bilo ob štirih zjutraj, in že res, da plugi niso najbolj tihi, a malo bi pa že lahko potrpel. Ne nazadnje mu je plug čistil cesto pred hišo. Ampak, ne. Avstrijec je segel po zračni puški in začel strelski pohod proti plugu in njegovemu vozniku. Ta sicer po informacijah avstrijskih policistov ni bil zadet, strelčeva roka torej ni najbolj natančna. Nas ne čudi, zakaj ne. Ker vemo, da je bil nažgan kot mina. Alkoholiziran. Pod vplivom alkohola, da bo jasno. To malce tudi pojasni njegovo razdražljivost in občutljivost za prekomeren hrup, kajneda. Mačka je potem zdravil v miru in tišini. V nekem takem finem ogrevanem in skromno opremljenem, a mirnem prostoru…

Naši so amaterji

Ostajamo pri severnih sosedih, ki so razkrinkali bando, kot jim oni rečejo, Vzhodnoevropejcev, ki je tovornjakarjem kradla plačilne kartice za točenje goriva in si z njimi potem tudi postregla na raznih bencinskih servisih. Za zdaj so jim dokazali, da so na tak način ogoljufali 12 avstrijskih prevozniških podjetij in si natočili kar 66.000 litrov goriva. Ujeli so jih šest. Pa to še ni vse! Kaže, da je ta količina le kaplja v morje in avstrijski kriminalisti sumijo, da bi bila škoda lahko milijonska in da je članov te bande še bistveno več. No, tako se to dela. Če že kradeš, je treba krasti na veliko. Ne pa naši tatiči, ki natočijo 50 litrov in potem odpeljejo, ne da bi plačali. Amaterji.

Bližnjica skozi predor

Škofjeločani in prebivalci Poljanske doline so bili najbolj srečni, ko so po desetletjih čakanja vendarle dobili obvoznico, ki je razbremenila promet skozi srednjeveško mesto. Del obvoznice je predor pod Stenom, ki povezuje Suho in Puštal. Namenjen je avtom. No, pa avtobusom, tovornjakom. Ni pa namenjen kolesarjem in še manj pešcem. Saj se zavedamo, da gre za res fino bližnjico, ampak kar je preveč, je pa preveč. Škofjeloški policisti so namreč iz predora Sten odstranili pešca, ki si je pot domov krajšal skozi predor. Moškega so policisti izsledili v požarni niši, ga odstranili iz predora, zaradi kršitve prometnih pravil pa so proti njemu uvedli še prekrškovni postopek in mu izdali plačilni nalog. Da si bo zapolnil iskati nevarne bližnjice!

Po traktor za pluženje na pokopališče

Pa še ena s štajerskega konca in takisto povezana s snegom kot tiste z začetka rubrike. Neznanec je skozi okno vlomil v leseno lopo na pokopališču v Kamnici. Odnesel je škarje za obrezovanje žive meje in, pazite zdaj, mini traktor za pluženje znamke Husqvarna. Zdaj upamo, da je tale mini traktor bolj tihe sorte. Sicer se tatiču utegne zgoditi, da bo kdo streljal nanj.