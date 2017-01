»Lenart je bil edini od 105 biatloncev, ki je ustrelil 'ničlo' in s tem 'zmagal' med strelci,« se je glavni trener biatlonske reprezentance Tomaš Kos v sončnem Antholzu pošalil za dosežek Lenarta Oblaka, ki mu je s popolno strelsko natančnostjo (zadetih 20 tarč) uspel dosežek kariere (35. mesto) in je tako vsaj malce rešil čast pred reprezentančno »ničlo«.

Edini up za preboj v vrh Klemen Bauer se je s štirimi zgrešenimi tarčami in posledično štirimi minutami kazenskega pribitka moral hitro sprijazniti, da visoke uvrstitve ne bo (58. mesto). »Tekma je bila zame zapravljena na strelišču,« je pribil najizkušenejši mož, ki je zaradi vpliva velike nadmorske višine odšel na Južno Tirolsko šele dan pred tekmo. »Prva dva štirikilometrska kroga sem bil počasen. Ko sem že mislil, da je vsega konec, se mi je odprlo in sem lahko tekel, kot je treba. Na zadnji strelski postaji stoje so se mi že malce tresle noge in vsega je bilo konec,« je Bauer opisal šibke točke nastopa. Prav zadnji del o težavah kaže, kako prelomno in odločilno je zadnje streljanje. In poklon 25-letnemu biatloncu iz Poljanske doline, da je (edini) vzdržal. Poleg Mitje Drinovca v Oestersundu je Oblak že drugi varovanec trenerja Mihe Podgornika, ki je v sezoni prvič med dobitniki točk.

Prav športna pot biatlonca SK Brdo kaže, kako težko je poseči v svetovni vrh. V mladosti se je ukvarjal s »pravimi« športnimi zvrstmi, ki bi bile teoretično kot nalašč za razvoj biatlonca. Začel je kot strelec z zračno puško, z ekipo je bil celo solastnik državnega rekorda. Nadaljeval je kot gorski tekač z nastopom na svetovnem prvenstvu 2010. Poleg tega član SK Brdo zna raztegniti tudi frajtonarico. Motorika hitrih prstov in občutek za ritem sta pri biatlonu še kako pomembna. Žal pa v smučarskem teku nima potenciala Bauerja. »Dvajsetka«, legendarna tekma na dvajset tarč, je edina priložnost za biatlonce tega tipa. V smučini je denimo dosegel šele 98. čas teka, s kar 5 minutami in 37 sekundami zaostanka za znova najhitrejšim Martinom Fourcadom. Bauer je zaostal 2:29.

Za Slovenijo bo v idilični vasici pod tirolskimi vršaci na sporedu le še današnja štafetna tekma, za katero so zaradi vnovičnih zdravstvenih težav Jakova Faka s težavo zbrali četverico. Poleg Mihe Dovžana, včeraj drugega najhitrejšega strelca za zmagovalcem Antonom Šipulinom, Klemena Bauerja in Lenarta Oblaka je moral na Južno Tirolsko mladi Mitja Drinovec.

Štafeta bo za Slovenijo v ospredju tudi na naslednji tekaški postaji svetovnega pokala v švedskem Ulricehamnu. Katja Višnar, Anamarija Lampič, Lea Einfalt in Alenka Čebašek (slednji tečeta danes tudi 10 km drsalno) bodo lovile deseterico, kar bi bil domet za oceno odlično. »Razmere tu niso nič zimske. Je zelo toplo, pet stopinj, smučine le z izdelanim snegom,« je kratko poročilo Anamarije Lampič iz Švedske, ki je zadnje dni zaradi rahlih zdravstvenih težav le počivala in se tako poskuša izogniti težavam, kot jih ima Jakov Fak.