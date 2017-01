Stanislas Wawrinka je moral vnovič pokazati ves svoj bogati repertoar znanja in izkušenj, da se je uvrstil v osmino finala OP Avstralije v tenisu. Švicar je v četrtem nizu dvakrat serviral za zmago proti žilavemu Srbu Viktorju Troickiju, imel v podaljšani igri pobudo, a si je tekmec priboril žogico za izenačenje v nizih na 2:2. Tedaj je Wawrinka »izstrelil zadnji naboj« in Srba poslal nazaj v Evropo.

Wawrinka je bil v še slabšem položaju v prvem krogu proti Slovaku Kližanu, ki je imel v odločilnem nizu prednost odvzetega servisa. »Včasih zmagujem v treh, drugič v štirih, občasno pa petih nizih. V tem ne vidim nič tragičnega, dokler ne izgubim. Rad zmagujem. Počutim se dobro in z veseljem pričakujem naslednjega tekmeca,« ne dramatizira Stanislas Wawrinka, ki se bo v osmini finala pomeril z Andreo Seppijem. Italijan se v Melbournu počuti izvrstno. Lani je pripravil presenečenje, ko je bil boljši od Rogerja Federerja, letos pa je ugnal domačega upa Nicka Kirgyosa. Seppi si je uvrstitev med najboljših 16 zagotovil z zmago proti Belgijcu Stevu Darcisu. »Seppi je izkušen igralec. Pričakujem dober dvoboj. Naredil bom vse za novo zmago,« odgovarja Wawrinka, ki se bo v primeru zmage četrtič uvrstil v četrtfinale Melbourna, kjer je pred tremi leti dosegel svojo prvo zmago na turnirjih največje četverice. Lani ga je v osmini finala premagal Kanadčan Miloš Raonić.

Medtem ko so se Otočani navadili zmag Škota Andyja Murrayja, ki je blestel tudi včeraj proti neugodnemu Američanu Samu Querreyju, se navdušujejo nad uspehi Angleža Daniela Evansa. Teniški igralec iz Birminghama je včeraj v tretjem krogu izločil že drugega nosilca. Najprej je bil v drugem nastopu boljši od Hrvata Marina Čilića, včeraj pa je spravil na kolena še drugega avstralskega upa Bernarda Tomića ter mu preprečil, da bi dočakal prvi tekmovalni konec tedna. Evans je bil vselej najboljši v koncih vseh treh nizov, ko je z izjemno borbeno igro reševal zaključne žogice tekmeca. »Zelo sem samozavesten, saj igram odlično. Vse mi gre kot po maslu. Zahvalil bi se izjemni publiki, ki je znala nagraditi tudi mene, čeprav sem igral proti domačinu,« je bil navdušen Daniel Evans .

Najbolj pričakovan dvoboj večera je bil med Rogerjem Federerjem in Tomasom Berdychom. Švicar je v prvih dveh krogih v igri nihal, saj se mu je poznal šestmesečni tekmovalni post. Včeraj je najboljši teniški igralec vseh časov blestel. Čehu, ki po novem sodeluje s Hrvatom Goranom Ivaniševićem, je v uri in pol odčital pravo teniško lekcijo. Federer se bo jutri v osmini finala pomeril z Japoncem Nišikorijem, medtem ko zmagovalca dvoboja v četrtfinalu bržčas čaka dvoboj z Andyjem Murrayjem.

Rusko-srbski ženski maraton

V ženski konkurenci sta pravo poslastico uprizorili Svetlana Kuznjecova in Jelena Janković. Rusinja je potrebovala več kot tri ure in pol, da je strla odpor Srbkinje, nekdanje številke ena, ki se je letos v Melbournu znova predstavila v lepi luči. Dvoboj je bil poln preobratov. Kuznjecova je vodila z 1:0 v nizih in s 4:1 ter imela dva odvzema servisa prednosti. V odločilnem nizu pa je Jankovićeva vodila s 3:0 ter imela še dve priložnosti za drugi odvzem servisa.

»Dvoboj je res ponudil vse, kar lahko uprizori tenis. V treh urah in pol sem doživljala številne vzpone in padce. Najtežje mi je bilo, ko je imela Jelena vse pod nadzorom. Trudila sem se, da bi ji vsilila svoj ritem, in nekako mi je uspelo. Ponosna sem na zmago, saj sem pokazala odličen tenis,« je bila srečna Svetlana Kuznjecova.

Slovenski tenis tudi peti tekmovalni dan še ni doživel poraza. Tako Katarina Srebotnik kot Andreja Klepač sta se s svojima partnericama uvrstili v osmino finala med dvojicami. Obe na OP Avstralije tekmujeta tudi med mešanimi pari. Partner Katarine Srebotnik je Novozelandec Michael Venus, Andreje Klepač pa Filipinec Tret Huey.