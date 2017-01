V prejšnjem krogu košarkarske lige ABA sta se Olimpija in Krka merili z beograjskima nasprotnikoma, tokrat pa ju čakata obračuna proti zagrebškima. Slednja sicer v letošnji sezoni nista tako uspešna kot Crvena zvezda in Partizan, ki zasedata prvo in drugo mesto na lestvici, a je Cedevita njun prvi zasledovalec, Cibona pa je na petem mestu. S slednjo se bodo danes ob 21. uri spopadli košarkarji Olimpije, medtem ko bo Krka tretjeuvrščeno moštvo jadranskega tekmovanja gostila dan pozneje ob isti uri.

Za Jeffersonovo »bolezen« je 43-letni Ljubljančan hitro našel zdravilo, za predstave moštva v gosteh pa še ne. Olimpija je v dosedanjem delu jadranske sezone devetkrat gostovala, točki pa prinesla le iz Skopja in Novega mesta. »Če želimo v Zagrebu popraviti vtis s prve tekme, bomo morali odigrati predvsem izredno čvrsto v obrambi. Če bomo delovali kot na nekaterih letošnjih gostovanjih, nimamo nobene možnosti,« pravi Gašper Okorn , ki se hkrati dobro zaveda Ciboninih težav. Po odhodu Anteja Žižića v Darušafako (nadomestil ga je Luka Žorić) in odstopu podpredsednika Aleksandra Petrovića so Zagrebčani zbrali tri poraze in le en uspeh ter s tem izgubili praktično vse realne možnosti za uvrstitev v polfinale.

Prva priložnost bo že danes v Zagrebu, ko bodo Ljubljančani gostovali pri Ciboni. Ta je Olimpiji v Stožicah zadala enega težjih porazov v letošnji sezoni, obenem pa razkrila nekaj iskric v slačilnici zmajev. Tistega večera Američan Brandon Jefferson namreč očitno ni želel pogledati proti košu nasprotnika, kar je bilo za drugega najboljšega strelca moštva sila nenavadno. Gašper Okorn je kasneje slikovito razložil, da so to »otroške bolezni«, ki jih mora kot trener pogosto zdraviti.

Pri Olimpiji stvari po težkem porazu za točko proti Igokei in razpadu sistema v Baru pri Mornarju pred obračunom proti Partizanu niso bile videti dobro, tudi zaradi številnih viroz, ki so napadle slačilnico zmajev po prihodu iz Črne gore. Vse težave Ljubljančanov se nato na tivolskem parketu niso poznale, saj so košarkarji trenerja Gašperja Okorna prikazali eno najboljših predstav sezone. Z uspehom so se dodatno oddaljili od moštev, ki že bijejo trdo bitko za obstanek. Slednjega si Olimpija še ni zagotovila, po drugi strani pa ima v trenutnem položaju pravico upati na dodaten dvig na lestvici, za kar bo morala večkrat ponoviti nedeljsko predstavo proti Partizanu.

Za Krko ključna vsaka tekma

Besedo obstanek pa precej bolj pogosto kot pri Olimpiji omenjajo v slačilnici Krke. Novomeščani so nazadnje slast zmage v jadranskem tekmovanju okusili 13. novembra proti MZT, od takrat pa v dobrih dveh mesecih nanizali deset zaporednih porazov. Skoraj enak potek dogodkov je v lanski sezoni trener Dejan Mihevc prestajal na klopi Tajfuna, s katerim je nato tudi izpadel iz lige ABA. Skupni imenovalec obeh zgodb so poškodbe. Dokler so bili Šentjurčani zdravi, so bili hit jadranskega tekmovanja, tako kot v letošnji sezoni Krka, ki se je že spogledovala z mesti pri vrhu lestvice, nato pa se je poškodoval ključni mož ekipe Marko Luković in stvari so se začele podirati.

Zdravstveni karton Krke je v teh dneh prvič v letošnji sezoni skoraj prazen, saj je zaradi bolezni vprašljiv le nastop Sandija Čebularja. Proti izredno kakovostni Cedeviti Novomeščani ne bodo pod pritiskom nujne zmage, a bo to do konca jadranske sezone bržkone zadnjič. Nato namreč sledijo izredno pomembni obračuni proti Zadru, Mega Leksu in MZT, ki bodo lahko že ključni v boju za zadnje mesto. »Cedevita je zagotovo v vlogi favorita, a mi smo v položaju, kjer nam je v boju za obstanek ključna vsaka tekma. Ker igramo doma, moramo narediti vse, da bi že proti Cedeviti prekinili črn niz porazov v ligi ABA,« pravi Dejan Mihevc.

Liga ABA, 19. krog: Karpoš – MZT 77:74 (14:17, 31:34, 49:46, Mavra 19; Drenovac 19), danes ob 17. uri: Igokea – C. zvezda, ob 19. uri: Partizan – FMP, ob 21. uri: Cibona – Olimpija, jutri ob 17. uri: Mornar – Budućnost, ob 19. uri: M. Leks – Zadar, ob 21. uri: Krka – Cedevita.