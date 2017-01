Bilo je 18. septembra lani, malo po šesti zaporedni zmagi Manchestra Cityja v angleškem prvenstvu na prav toliko tekmah, ko je na novinarsko vprašanje na tiskovni konferenci trener omenjenega kluba Pep Guardiola odgovoril z znamenitim: »What the f...?« Ki bi ga lepše, kot je sicer slišati v originalu, lahko prevedli v: »Kaj za vraga?« In ki za nameček sploh ni bil tako grob odgovor, kot da sprva misliti – vprašanje se je namreč glasilo takole: »Ali lahko City v tej sezoni osvoji vse štiri lovorike?«

Da je bilo vprašanje močno prenagljeno in da je nemara to, da v nadaljevanju sezone niti približno ne bo šlo več v takšnem zmagovitem ritmu, takrat že vedel tudi Guardiola, so potrdile že naslednje tekme, na katerih je City vidno popustil. Še posebej pa se je v zdaj že nenavadno hudi krizi znašel v zadnjem mesecu in pol, saj je od začetka decembra do danes izgubil natanko polovico (štiri od osmih) ligaških tekem, pravo ponižanje pa doživel v zadnjem krogu, ko ga je s 4:0 premagal Everton. Bolj bi bilo torej v tem trenutku, več kot štiri mesece po zgoraj opisanih dogodkih, na mestu vprašanje, ali bo City v tej sezoni sploh kaj osvojil – iz ligaškega pokala je namreč že izpadel, tudi prvenstvena lovorika je, ob trenutnem petem mestu in zaostanku za 10 točk za vodilnim Chelseajem, že izgubljena. Tako vsaj trdi Guardiola: »Da. Razlika je prevelika. Zdaj moramo pozabiti na lestvico do konca sezone, takrat pa bomo naredili podrobno analizo in ocenili, kako smo igrali, kako so se obnesli igralci, kako trener.« No, jasno je, da slednjemu s kritikami v primeru, da se stvari ne izboljšajo, ne bo prizaneseno, na kar že zdaj nakazujejo nekateri odzivi, pa čeprav je sezona še vseeno dolga in so napovedi še prenagljene, približno tako kot zgoraj opisana evforija na začetku sezone…

Kakor koli, precej bolje kot »meščanom« iz Manchestra trenutno kaže njegovemu današnjemu tekmecu Tottenhamu, ki je na drugem mestu pet točk spredaj in je s tem celo višje od pričakovanj pred začetkom sezone. V nasprotju s Cityjem so ob tem Londončani naravnost blesteli ravno v času, ko so njihovi tekmeci trpeli – v zadnjem poldrugem mesecu so tako na osmih tekmah zmagali kar sedemkrat, od tega na zadnjih šestih tekmah zapored, v tem času beležijo razliko v golih kar 24:4, med drugim pa so pred dvema krogoma tudi prekinili niz kar trinajstih zaporednih zmag mestnega tekmeca Chelseaja.

Jasno torej je, kdo danes zmago potrebuje bolj, pa tudi, kdo naj bi bil v vlogi favorita, čeprav je to slednje nalašč zapisano v pogojniku – prej ali slej se tako kakovostnemu moštvu, kot je Manchester City, zadeve morajo postaviti na pravo mesto. Pa čeprav bodo danes pogrešali poškodovanega Gündogana in je kaznovan Fernandinho, a zato v dresu novega kluba utegne debitirati brazilski mladenič Gabriel Jesus. Pri Tottenhamu medtem zagotovo ne bo Vertonghna, ki naj bi manjkal dva meseca, skupno pa bo to že 153. uradna tekma teh dveh klubov, ki sta doslej precej izenačena – le malenkost je boljši Tottenham, ki je dosegel 60 zmag, 58 porazov in 34 remijev.