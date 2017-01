Po poročilih agencij je Jammeh sprejel ponudbo, da dobi politično zatočišče v tujini. Da je bil dogovor dosežen, je na twitterju sporočil njegov volilni tekmec in zmagovalec decembrskih predsedniških volitev Adama Barrow. Slednji bi moral v gambijski prestolnici Banjul priseči v četrtek, vendar to ni bilo mogoče, ker Jammeh ni hotel s položaja in se je skliceval na volilne nepravilnosti. Zaradi slednjih se je pritožil na sodišče in trdil, da oblasti ne more izpustiti iz rok, dokler sodba ne bo znana. Toda afriške države za njegovo ravnanje niso imele preveč posluha. Že prej so podprle Barrowa, ki je v četrtek prisegel kar v senegalski prestolnici Dakar, nato pa so v Gambijo vstopile senegalske vojaške enote. Jammehu so do danes opoldne postavile rok, da odstopi, v nasprotnem pa napovedale pohod na Banjul. Gambijska policija in vojska se doslej sicer nista vpletali. Najvišji vojaški poveljnik je dejal, da ne namerava ukazati posredovanja, ker ga skrbi za svoje enote, spor pa je v osnovi političen. A Jammeh, ki je na položaju že 22 let, ima nekaj sebi zvestih enot, posebej specialce. agencije