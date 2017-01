Minimalna plača se bo pri januarski redni uskladitvi zvišala s sedanjih 790,73 evra (604,32 evra neto) na 805 evrov bruto oziroma 613,66 evra neto. Dvig za 1,8 odstotka je enak lanskemu zvišanju povprečne bruto plače.

»Z dvigom minimalne plače v enakem odstotku bomo zagotovili ohranitev razmerja med minimalno in povprečno plačo, hkrati pa prispevali k izboljšanju socialnega položaja zaposlenih z najnižjimi dohodki,« je po včerajšnjem posvetovanju v ekonomsko-socialnem svetu (ESS) povedala ministrica za delo Anja Kopač Mrak, ki se je, kot je dejala, zaradi ugodnih gospodarskih gibanj zavzemala za 2,6-odstotni dvig.

V ministrstvu za delo, ki je pristojno za določitev višine minimalne plače, so pojasnili, da tokrat niso upoštevali le inflacije, ta se je lani zvišala za 0,5 odstotka, ampak tudi druge kazalnike, ki jih predvideva zakon o minimalni plači – torej tudi gibanje povprečnih plač, gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Gospodarska rast je po zadnjih podatkih 2,7-odstotna, medtem ko je bila zaposlenost lani višja za 2,3 odstotka.

Dvig minimalne plače bo ohromil zaposlovanje

Predstavniki delodajalcev so vsakemu dvigu minimalne plače, ki bi bil višji od rasti inflacije, nasprotovali, zato so zaradi odločitve vlade ogorčeni. Dodatno zvišanje minimalne plače bo po njihovem mnenju prizadelo zlasti podjetja, ki se še vedno borijo z izgubami, in upočasnilo že tako šibko rast zaposlovanja, obenem pa še povečalo plačno uravnilovko in zmanjšalo zanimivost Slovenije za vlagatelje. V GZS pojasnjujejo, da je minimalna plača že zdaj še enkrat višja kot v višegrajskih državah, nominalno pa le štiri odstotke nižja od povprečne plače v EU, medtem ko dodana vrednost in produktivnost v Sloveniji dosegata le okoli 70 odstotkov evropskega povprečja.

Kritikam delodajalskih združenj se je pridružil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je opozoril na po njegovem mnenju prenagljene poteze in poudaril, da vladna ekipa glede tega vprašanja ni bila v celoti usklajena. Minister je prepričan, da je dvig minimalne plače korak v napačno smer, ki bo povzročil dodaten pritisk na podjetja ter upočasnil zaposlovanje predvsem v storitvenem sektorju, v trgovini, transportu in zasebnem varovanju, s tem pa pomeni tudi dodatno tveganje za delo na črno in prekarizacijo.

Na gospodarskem ministrstvu opozarjajo, da se je v zadnjih letih znesek minimalne plače povečeval hitreje, kot se je zviševala povprečna plača, in da se med državami EU Slovenija po višini minimalne plače uvršča na visoko, osmo mesto. Spomnili so tudi, da so se že z lanskim izvzetjem dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo iz minimalne plače stroški dela v gospodarstvu povečali za 30 milijonov evrov.