Virtualna resničnost in 3D-oblikovanje

V mali predavalnici bo večino časa predstavitve vodila Univerza na Primorskem (UP). Tako bo Fakulteta za management UP pripravila predavanje o varni rabi interneta, družbenih omrežij in nerazumnem puščanju osebnih podatkov, Pedagoška fakulteta UP bo predstavila tehnike uspešnega učenja, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP pa bo predstavljala osnovne pojme virtualne resničnosti in 3D-skiciranja ter izzive, ki jih ponuja kmetijstvo.

Informativin forum bo prostor številnih predstavitev, med drugim bodo na njem nastopali Trkaj, Nipke in Artifex, potekale pa bodo tudi zanimive predstavitve gimnazije Franceta Prešerna, glasbeni nastop Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, predstavitve temeljnih postopkov oživljanja skupaj z Rdečim križem Slovenije, Centrala učnih podjetij Slovenije bo predstavila vključevanje centrale, katere poudarek je povezovanje in vključevanje učnih podjetij, ki temeljijo na ekonomskih vedah, v mednarodno mrežo.

Hrvaško ministrstvo za znanost in izobraževanje bo predstavilo visokošolski sistem Republike Hrvaške, turistična agencija Kompas pa bo predstavila eno najstarejših jezikovnih šol v VB, Wimbledon School of English. V računalniški učilnici bodo obiskovalci vseh generacij spoznali vsa Googlova orodja (koledar, drive, dokumenti, diapozitivi in preglednice), storitve v oblaku, spoznali MS excel in word ter se udeležili predstavitve štipendiranja in študiranja v angleščini v Rusiji.