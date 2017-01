Želijo si dolgoročno sodelovanje

Po trimesečnem preizkusnem obdobju bodo sklenili pogodbo o dolgoročnejšem sodelovanju. »Pri obliki zaposlitve upoštevamo sodelavčeve želje, predvsem pa si želimo, da je naše sodelovanje dolgoročno in temelji na medsebojnem zaupanju. Tako je zrasla tudi naša ekipa, v kateri je pet zaposlenih in več kot dvajset stalnih sodelavcev,« je povedal Borut Cvetko, kreativni direktor Mediaspeeda. Začetna plača redno zaposlenega sodelavca je 1600 evrov bruto.

Do nedavnega so si prizadevali prakso zagotavljati tudi študentom, pa so po nekaj neuspešnih poskusih sodelovanja z mariborskimi študenti medijskega komuniciranja na lokalnih dogodkih odnehali. »Naši sodelavci so večinoma samouki. Moje izkušnje kažejo, da študenti na fakulteti ne dobijo dovolj praktičnega znanja, pa tudi obupajo dokaj hitro,« je komentiral Cvetko.

Prijave zainteresiranih kandidatov skupaj z življenjepisom in nekaj primeri dosedanjega fotografskega in videografskega dela sprejemajo do 27. januarja na naslov: info@mediaspeed.net. Veseli bodo kandidatov, ki imajo poleg osnovnega računalniškega znanja in znanja uporabe orodij za obdelovanje fotografij tudi znanje s področja videa, s katerim se prav tako že vrsto let ukvarjajo. jpš