Da v službi ni pametno biti preveč zagnan oziroma da je treba dvakrat premisliti, preden naredimo kakšno delo več, bi lahko sklepali iz primera delavke v pralnici vrtca, ki je nekega dne priskočila na pomoč kolegici čistilki. Pomagala je namreč pri čiščenju pisarne ravnateljičine pomočnice, pri tem pa padla z lestve in se hudo poškodovala. Zaradi odškodnine je tožila zavarovalnico, pri kateri ima njen delodajalec sklenjeno zavarovanje, a ji na sodišču ni uspelo. To je namreč ocenilo, da se je dela lotila samoiniciativno oziroma ji tega ni odredil nihče od nadrejenih.

Madež tik pod stropom

Delavka je razložila, da so v pisarni belili in ker je bila ena od čistilk odsotna, je vse delo padlo na njeno sodelavko. Zato jo je prosila za pomoč, kar je bilo po njenih besedah utečena praksa – pri čiščenju, v kuhinji in drugod naj bi si večkrat pomagale, pa tudi sicer naj bi vodstvo spodbujalo medsebojno pomoč. Delavka se je namenila očistiti madež nad omaro tik pod stropom, zato je vzela lestev, ki je bila na voljo in je bila po njenih trditvah poškodovana: prečna stopnica naj bi bila zvita, prav tako naj ne bi imela varnostnega zatiča. Vzpenjala se je in bila je že tik pod vrhom, ko je nekaj počilo, lestev se je zamajala, nato se ne spomni ničesar več, kajti ob padcu je padla v nezavest. Utrpela je poškodbe glave, hrbtenice in rame, čemur je sledilo dolgotrajno zdravljenje, za vse to pa je na sodišču zahtevala 43.800 evrov odškodnine.

Toda z zahtevkom ni bilo nič. Sodišče je sklenilo, da se ni poškodovala pri opravljanju svojega dela, kajti čiščenje na lestvi ni zapisano v okviru njenih del in nalog perice oziroma šivilje. Prav tako ji nihče od nadrejenih ni odredil, naj to delo opravi, torej se je čiščenja lotila samoiniciativno. Sodišče je upoštevalo izpoved čistilke, da se je za pomoč ponudila sama, prav tako tudi pričevanje ravnateljice, da vodstvo ni vedelo, da si uslužbenke med seboj pomagajo. Po ravnateljičinih besedah so delovna mesta sistematizirana tako, da delavkam ne more ostati nič prostega časa, njihovo morebitno odsotnost pa nadomestijo s pogodbenimi delavci. Če nastane povečan obseg dela, pa ga prerazporedijo tudi na druge, vendar le z dovoljenjem nadrejenega. V konkretnem primeru so prepleskali le eno ali dve steni, je razložila, kar ni povzročilo povečanega obsega dela. So pa zaradi odsotnosti čistilke najeli čistilni servis, ki je opravil njeno delo. Vrtec je predložil tudi račun čistilnega servisa, iz katerega je razvidno, da so delo začeli dva dni pred nesrečo in ga skupno opravljali pet dni.