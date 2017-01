Podobno kot Ljubljana, ki ji je evropska komisija naslov zelene prestolnice Evrope 2016 podelila predvsem na podlagi preteklih dosežkov, saj je slovenska prestolnica v zelo kratkem obdobju dosegla izredne spremembe pri razvoju v zeleno in trajnostno naravnano mesto, se je zaradi trajnostnih sprememb v preteklem desetletju laskavega okoljskega priznanja razveselila tudi nova zelena prestolnica Evrope. Naslov letos nosi nemški Essen. Evropska komisija mu ga bo uradno podelila danes, ko se bo v mestu v čast nagradi začel tudi pester celoletni program, sestavljen iz več kot tristo dogodkov.

Industrijo zamenjali s pešpotmi

Več kot polmilijonsko nemško mesto se je pred sedmimi leti okitilo z naslovom evropske prestolnice kulture, zdaj pa se lahko pohvali, da je prvo rudarsko mesto, ki nosi naslov zelene prestolnice. Evropsko komisijo je prepričala predvsem zgodba o uspešni preobrazbi nekdanjega središča premoga in jekla v najbolj zeleno mesto v zvezni državi Severno Porenje-Vestfalija. Komisija je prepričana, da je Essen lahko vzor drugim nekdaj industrijskim mestom, ki prav tako stopajo po poti razvoja v zelena urbana središča.

»Zelena prestolnica Evrope je cenjen evropski naslov, ki smo ga prejeli na podlagi dolgoletnih prizadevanj za okolju prijazen in zelen razvoj. Zelen v tem primeru pomeni razvoj v za življenje prijazno, zdravo in za napredek gospodarstva ugodno mesto,« je v imenu letošnje zelene prestolnice pojasnila predstavnica za odnose z mediji mesta Essen Christina Waimann. »Naslov je za nas zato tudi priložnost, da pokažemo, kako smo v zadnjih letih Essen že ozelenili,« še dodaja sogovornica. V zadnjih desetih letih so recimo pod skupnim imenom Nove poti k vodi v Essnu uredili več kot 150 kilometrov pešpoti in kolesarskih stez ob reki in tako še bolj povezali severni in južni del mesta, obiskovalci pa lahko uživajo tudi na številnih novih parkovnih površinah.