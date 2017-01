Zakaj župan in podžupan po vsej 10-letni borbi proti garaži pod tržnico nista sposobna ustaviti gradnje garaže pod tržnico in s tem pokazati, da upoštevata tudi druge in njihovo mnenje? Zakaj ne vzameta besed novinarke in ostalih kritikov kot spodbude za razmislek, ki jima omogoča časten umik iz spornih projektov? Zakaj se ne zamislita, ker mora imeti Mesarski most pozimi »nogavice« (beri: tapisom)? Zakaj so na mestih porušenih zgodovinskih stavb nastala parkirišča? Zakaj je Resljeva postala glavna prometna žila za ves potniški promet, čeprav so ob njej šole, vrtci in stanovanjske stavbe, in zakaj se prekomerno obremenjuje paradni Zmajski most? Zakaj se meri čistoča zraka na Slovenski in ne v križišču Resljeve in Komenskega?

Zakaj žaljiv in podcenjujoč odnos do drugače mislečih? Katere pobude in besede pa sploh lahko prepričajo naš tandem, da v zapisanih primerih nima prav?

Meta Stvarnik, Ljubljana