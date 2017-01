Maserati je vrhunska avtomobilska blagovna znamka in izdelovalec vozil, ki utelešajo svojevrstne sanje vsakega voznika. Zato ne preseneča dejstvo, da tudi z novim modelom levante ta znamka nadaljuje svojo tradicijo. A tokrat pač na malce drugačen način, s svojim prvim športnim terencem.

Terenci za prosti čas, ali s kratico SUV, so med kupci zelo priljubljeni, zato se je tudi Maserati podal v te vode. Prototip takega vozila je nastal že leta 2003 na osnovi takratnega jeepa cherokeeja, a zdajšnji levante nosi v sebi veliko več Maseratijevih genov, ali natančneje genov Maseratijevih športnih limuzin. Ime levante je ta pet metrov dolgi avtomobil dobil po toplem sredozemskem vetru, ki lahko v trenutku iz nežne sapice preraste v viharni veter. In tak naj bi bil po svojem značaju tudi novinec v Maseratijevi prodajni paleti. Športni terenec je, kot pravijo sami. Primer, kako lahko iz nežnega nastane agresivno, iz luksuza športnost. Oblikovne kupejevske poteze nakazujejo njegove zmogljivosti in drznost, ki se z mnogimi nadrobnostmi drži značilnosti Maseratijevih avtomobilov. Levante izdelujejo v tovarni v Torinu, poganjata pa ga za zdaj dva motorja, oba trilitrska. Prvi je dizelski, ki zmore 275 konjičev (202 kilovata) in 600 Nm navora, z njim doseže največ 230 km/h, bencinski V6 z dvema turbopolnilnikoma pa zmore 430 KM (316 kW) in doseže največ 264 km/h. Mimogrede, ta motor za Maserati izdelujejo v Ferrarijevi tovarni v Maranellu.

Levante se lahko pohvali z luksuzno notranjostjo in na primer 580-litrskim prtljažnikom, ima seveda štirikolesni pogon, pri čemer je večino časa motorna moč speljana na zadnji kolesni par, obe motorni različici pa sta opremljeni a samodejnim menjalnikom z osmimi prestavami. Poleg vse udobnostne in varnostne elektronske opreme ima levante tudi velik del sestavnih delov narejen iz aluminija in magnezija, za manjšo težo vozila, ima pa tudi več prilagodljivih sistemov načina vožnje, od normalnega do vožnje po spolzki podlagi, za terensko vožnjo ter dva športna načina. S pomočjo zračnega vzmetenja je možno ob tem dno vozila dvigovati do največ štiri centimetre nad normalnim položajem, možno pa ga je tudi dodatno spustiti – za vožnjo po avtocesti, na primer. Za boljše dojemanje vozila so v izpušni sistem vgradili poseben dodatek, ki generira bolj športen zvok.

Maserati levante naj bi v Sloveniji našel okoli 15 kupcev na leto, pri čemer bo v prodajno paleto prišel še en šibkejši bencinski motor. Za zdaj je cena dizelske različice 86.900 in bencinske 122.000 evrov. az