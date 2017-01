Za to ugotovitev je dovolj že, če le kanček pozornosti namenimo trem stvarem. Prva je le malce podrobnejše opazovanje vsakodnevnega prometa. Drugi podatek dobimo, če pobrskamo po spletu za kakšno raziskavo na tovrstno temo. Fordova med 7000 mladimi evropskimi vozniki je na primer pokazala, da jih je kar polovica med vožnjo že fotografirala, selfi je posnel vsak četrti, še hujša pa so novejša dognanja iz ZDA, kjer je na primer med mladimi nezbrana vožnja, za katero je v prvi vrsti krivo »igračkanje« z mobilnim telefonom, takoj za prehitro vožnjo, tisto pod vplivom alkohola in neuporabo varnostnega pasu, že na četrtem mestu vzrokov za smrtne prometne nesreče. Tretji dokaz, ki priča o porastu fotografiranja v avtomobilih, pa dobimo, če pobrskamo po katerem od priljubljenih družbenih omrežij, kot je instagram. Ta uporabniku ponudi številne fotografije in videoposnetke, ki jih posamezniki opravijo med vožnjo, pri čemer je mogoče nazorno videti, da njihova pozornost ni usmerjena na cesto, temveč k mobilniku. Ker je vse skupaj postalo precej priljubljeno, tega kakopak ni več dovolj imenovati selfi, temveč so se domislili izpeljank, ki izhajajo iz omenjene ter angleških besed car (avto) in driving (vožnja). Številke, ki jih vidimo, pa so grozljive – pod oznako #carselfie najdemo več kot milijon in 290.000 objav, #carfie jih navrže 80.000, #drivingselfie 30.000. Pri čemer so številke iz dneva v dan višje...

Če dodamo, da se v zapisu nismo dotaknili drugih neumnosti, ki jih nekateri vozniki s telefonom počnejo za volanom (tokrat nalašč izpuščamo tudi najbolj očitno – telefoniranje), od pisanja sporočil, elektronske pošte do brskanja po spletu, česar je realno še precej več kot fotografiranja, spoznamo, kako resna je zadeva. Tako, da se je bo očitno treba lotiti z zadevami, ki bi nekatere funkcije telefona onesposobile, in da, tudi z višjimi kaznimi. Te predlaga tudi Agencija za varnost v prometu, ki se zavzema za to, da bi se obstoječi globi za uporabo prenosnega telefona (120 evrov) pridružilo še pet kazenskih točk, na ministrstvo za pravosodje pa so podali tudi predlog, po katerem bi lahko imeli v primeru prometne nesreče preiskovalci dostop do podatka, ali je voznik uporabljal prenosni telefon.

Očitno drugače res ne gre, prepričani pa smo, da bi ti podatki, če bi bili na voljo že zdaj, razkrili skrb zbujajočo sliko...