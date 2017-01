In to seveda ne kateremu koli meganu, pa tudi ne kateremu koli meganu RS. Šlo je za različico RS 275 cup, enega zadnjih primerkov trivratne kupejevske in zdaj že nekaj časa prejšnje generacije tega avtomobila. Še več, testni RS je bil eden iz zelo omejene serije vsega desetih vozil, ki je bila namenjena izključno kupcem v Sloveniji in na Hrvaškem ter so jih nemudoma razgrabili, med drugim pa je imel denimo vgrajen Akrapovičev slovenski izpušni sistem, Öhlinsove prilagodljive blažilnike in štiribatne Brembove zavore. Slednje so pri dvolitrskem turbobencinskem motorju, katerega moč 275 konjev (201 kilovat) se prenaša le na sprednji dve kolesi, prišle zelo prav. Prav tako pa so se ob agresivni vožnji izkazali tudi Recarovi školjkasti sedeži, ki dajejo odlično oporo.

Toda pri omembi agresivne vožnje in športnih sedežev se pojavi tudi pomislek, ki je povezan z vožnjo tega avta po običajnih cestah in večini avtocest (razen nemških), se pravi z vsakdanjo uporabo. Avto, kot je megane RS, je bil namreč ustvarjen za »divjanje« skozi ovinke, visoke hitrosti (končna znaša 255 km/h), ki jih po slovenskih cestah zaradi omejitev enostavno ne sme razviti, sunkovite pospeške (z mesta do stotice pospeši v šestih sekundah) in pojemke, skratka vožnjo na robu, ki na ceste ne spada. In po prvih ovinkih na takšnih cestah se v misli, natančneje telo, prikrade že drugi dvom. Zaradi trdega vzmetenja in športnega podvozja noge, zadnjica in hrbtenica občutijo vsako, še najmanjšo luknjo na cesti, kar hitro postane neprijetno in močno moteče. Potem pa so tukaj še zavijanja, ki so zaradi narave vozila pogosto precej sunkovita, zato se nam je nemalokrat zgodilo, da smo ob izstopu iz vozila še nekaj časa čutili rahlo slabost.

A seveda takšnemu stroju vsega tega niti slučajno ne moremo šteti v minus, saj so takšni pač (skoraj) vsi športni avtomobili ali športne različice običajnih vozil, pri katerih na vsakdanjo udobnost in pretirano uporabnost lahko pozabite. In to z razlogom! So pač namenjeni športni vožnji, sproščanju adrenalina, tega pa se tako in tako na cestah ne počne. Skratka, želimo povedati, da je s takim avtomobilom pri vsakdanji uporabi težje shajati (ne pa nemogoče), navsezadnje porabi tudi veliko goriva (nam več kot 12,5 litra na 100 kilometrov), povsem druga pesem pa je, če se boste z njim zapeljali tudi na kakšno dirkališče. Nobenega dvoma namreč ni, da je megane RS tehnološko dovršen primerek športnega avtomobila, ki bo zadovoljil vsakega navdušenca nad tovrstnimi štirikolesniki.

In še nekaj je treba dodati: čeprav gre za prejšnjo generacijo avtomobila, je megane RS na oko zelo lep, atraktiven avtomobil, ki bo svoja leta še dolgo uspešno skrival. Zato ob pogledu nanj marsikdo pomisli o smiselnosti odločitve Renaulta, da v novi generaciji trivratna različica (vsaj za zdaj je tako) ne bo na voljo. No, morda pa je treba počakati, kako bo videti nov RS s petimi vrati, in bomo vse skupaj bolje razumeli. Tale testni, ki se ga ne da več kupiti, pa je stal 32.400 evrov.