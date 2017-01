Ameriška vesoljska agencija Nasa in ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) sta zdaj potrdili, kar sta že dolgo napovedovali: leto 2016 je bilo najtoplejše v več kot stoletni zgodovini globalnih meritev. Ozračje je bilo v povprečju ogreto na skoraj 15 stopinj Celzija (natančneje 14,8 stopinje Celzija), kar je malone stopinjo več od dolgoletnega povprečja (13,9 stopinje Celzija).

Globalne temperature tako že tretje leto zapored podirajo rekorde. »Po vsem svetu podnebne spremembe že destabilizirajo proizvodnjo hrane, povzročajo pomanjkanje vode in vse večjo nestabilnost med najranljivejšimi skupnostmi. Narava nam sporoča, da je čas za alarm,« so se odzvali v mednarodni nevladni organizaciji za zaščito narave WWF.

Kriv je Tihi ocean

Rekordno toplo je bilo tako na površini morij in oceanov (0,75 stopinje Celzija topleje od dolgoletnega povprečja) kot na kopnem (1,43 stopinje Celzija topleje). Najtoplejše leto doslej so preživljali v Severni Ameriki, Južna Amerika in Afrika sta imeli drugo najtoplejše leto v zgodovini merjenj, Azija in Evropa tretje, Avstralija pa četrto. Povprečni obseg arktičnega ledu je komaj presegel 10 milijonov kvadratnih kilometrov in je bil najmanjši od začetka opazovanj leta 1979. Obseg Antarktike je bil z dobrimi 11 milijoni kvadratnih kilometrov ledu drugi najmanjši v zgodovini opazovanj.

Prevladujoč vpliv na planetarno ozračje so imeli oceani in njihove temperature oziroma tako imenovani pojav El Niño, s katerim vremenoslovci označujejo precejšnjo otoplitev morske vode Tihega oceana ob ekvadorski in perujski obali. Ta pojav je dvigoval globalne temperature v prvih osmih mesecih leta in jih – z izjemo maja – uvrstil med dvanajst najtoplejših mesecev v 137-letni zgodovini merjenj. Šele proti koncu leta je pojav začela nadomeščati šibka La Niña, ki prinaša padec temperature morja v vzhodnem Tihem oceanu in hladnejše ozračje.