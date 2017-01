76-letni igralec živi z 58-letno ženo in njuno 15-letno hčerko precej mirno življenje na angleškem podeželju. Kljub veliki slavi ni nikoli igral v velikih filmskih vlogah ali nastopal v oglasih. »Komedijanti BBC nikoli nismo bili del prve lige,« je dejal za Daily Mail: »Ne glede na priljubljenost so bile komedije vedno revnejši del programa.« Dejal je tudi, da tedaj ni bilo v navadi, da bi igralci ustanovili svoje produkcijske hiše, s katerimi bi služili tudi s produkcijo svoje nadaljevanke: »Zaslužil sem toliko, kot sem bil plačan za igro.« Meni, da ljudje dandanes vse gledajo drugače, da sta pomembna le slava in denar. »Igralec sem postal, ker sem to želel postati. Res sem želel biti uspešen, to pa je nekaj popolnoma drugega od slave in denarja. Nikoli nisem hotel biti zvezdnik, vedno sem hotel biti le dober v tem, kar sem počel,« je zatrdil. Zato je tudi zavrnil vse ponudbe za sodelovanje v resničnostih šovih, ker v njih ne vidi nobene motivacije razen pridobivanja denarja.

Od dvajsetletnici konca snemanja kultne komedije so na BBC posneli dokumentarec o tem, kako je nastajala.