Kusturica: Trump nas bo obvaroval vojne

Emir Kusturica se je lahko pretekli teden le sreči zahvalil, da ga niso zadele krogle na beograjskem pokopališču Sopot. Bil je namreč na pogrebu, ko pa so pogrebci odšli proti parkirišču, so odjeknili streli in pokosili Milomirja Jovanonovića, člana kriminalne združbe iz Novega Beograda. Kusturica je prijateljem dogodek komentiral z besedami, da je »spet preživel«.