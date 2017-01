V nemškem Koblenzu, uro in pol vožnje severozahodno od Frankfurta, se bodo danes družili evropski nacionalistični oziroma populistični desničarji. S kongresom, ki ga organizira protievropsko nastrojena politična skupina evropskega parlamenta Evropa držav in svobode, naj bi vodilni evropski nacionalistični in populistični desničarji predvsem skušali nabrati točke pred pomembnimi volitvami v Franciji, na Nizozemskem v Nemčiji in v Italiji.

Na kongresu bodo mnogi težkokategorniki, med njimi predsednica francoske Nacionalne fronte Marine Le Pen, njen kolega iz nizozemske Svobodnjaške stranke Geerth Wilders, iz italijanske Severne lige se bo pridružil Matteo Salvini, od nemških skrajno desnih politikov pa pričakujejo Frauke Petry, vodjo Alternative za Nemčijo, in njenega moža ter evropskega poslanca Marcusa Pretzlla iz vrst AFD. Dogodek velja za neke vrste »evropski protivrh«, kot ga je po poročanju več tujih medijev označil svetovalec Le Penove Ludovic de Danne, hkrati pa naj bi srečanje, še posebej srečanje Le Penove in Petryjeve, pokazalo, da imajo stranke enake poglede na razmere v Evropi.

Jezdenje na valu nezadovoljstva A tega mnenja ne delijo vsi privrženci teh desnih strank. Iz vrst nemške AFD je slišati kritike, da AFD in francoska Nacionalna fronta nimata nič skupnega in da se Petryjeva dogodka ne bi smela udeležiti. Vrhove stranke v Berlinu in Brandenburgu naj bi motila predvsem močna socialistična nagnjenja Nacionalne fronte. A kakorkoli že, v krogu Le Penove upajo, da bo kongres napolnil jadra skrajno desnih strank pred pomembnimi volitvami, ki bodo letos v več evropskih državah, in da se bo celo oblikoval neke vrste alternativni nemško-francoski vlak, ki naj bi ga vozili Le Penova in Petryeva, peljal pa naj bi stran od Bruslja in združene Evrope ter globalizacije. Petryjeva pa si obeta, da bo kongres tudi AFD pomagal pridobiti čim več volilcev pred jesenskimi zveznimi parlamentarnimi volitvami, na katerih upa na vstop v zvezni parlament. Glede na to, da kongres nacionalistično-populističnih desnih strank poteka le dan po zaprisegi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in da je Wilders na kongresu parafraziral Trumpov slogan »Naše države bomo znova naredili veličastne«, je jasno, da skušajo evropski desničarji zajezditi val nezadovoljstva množic z obstoječimi ekonomskimi razmerji, ki je zmago že prinesel Trumpu.