Ekipni uspeh skakalk

Smučarke skakalke so imele včeraj v sklopu japonske turneje v Zau obilo preglavic z vremenskimi razmerami, saj je tekmo za svetovni pokal krojilo močno sneženje. V zahtevnih pogojih se je zmage veselila domačinka Juki Ito, njena slovita rojakinja Sara Takanaši pa je na svoji petdeseti tekmi za točke svetovnega pokala celo zgrešila oder za zmagovalke in končala na petem mestu. Slovenske tekmovalke so se izkazale z moštvenim uspehom. Najboljši sta bili Ema Klinec in Špela Rogelj, ki sta se zvrstili na osmo in deveto mesto. Do točk so se prebile tudi Eva Logar (15.), Nika Križnar (16.) in Urša Bogataj (21.). Skakalke čaka danes ob 9. uri po srednjeevropskem času nova preizkušnja v Zau, Klinčeva in Vtičeva pa že imata zagotovljen nastop. Na Japonskem se v Saporu v teh dneh merijo tudi skakalci v celinskem pokalu, kjer je včeraj slavil Miran Zupančič, medtem ko je bil Anže Lanišek tretji, Nejc Dežman pa četrti.