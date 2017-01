Alenka Kreč Bricelj Društvo Smetumet so.p. Ljubljana je vsekakor odlično izkoristila naziv Zelene prestolnice za turistično promocijo. Investicije in delo vloženo v zero waste infrastrukturo so zares dragocene in dolgoročne pridobitve. Želimo si, da bi se že doseženo v prihodnosti nadgradilo s sistemsko podporo skupnostnim praksam, da bi lahko avtonomno in od spodaj navzgor ustvarjali boljše življenje za vse. Pred nami so veliki družbeni in okoljski izzivi in k njihovem reševanju bomo morali pozitivno prispevati vsi. Lepo zeleno in pravično mesto naj seže do zadnjega hodnika v samskem domu, do vsake šolske jedilnice, do najbolj zakotne ulice... Razvoj socialnih in snovno učinkovitih ekonomskih sistemov, podpora lokalnini proizvodnji in pridelavi so potenciali, ki jih je vredno graditi in promovirati kot resnično kvaliteto našega glavnega mesta. Nenazadnje pa gre predvsem za to, da pametno ter odgovorno razporedimo to, kar imamo, in to, kar (ne) vržemo stran. (Foto: Jaka Gasar)