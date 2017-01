Kakšno inšpekcijo bi želeli?

Učinkovit inšpekcijski nadzor je nujen, saj je to edini način, da zagotovimo izvajanje zakonodaje. Tržni inšpektor na primer pripomore k zagotavljanju varnosti proizvodov na trgu in s tem k zaščiti potrošnikov ter k varovanju okolja. Inšpekcijski nadzor potrebuje tudi gospodarstvo, saj inšpektor s svojim delom med drugim odpravlja nelojalno konkurenco, ki nastane takrat, ko nekdo deluje na trgu pod drugačnimi (blažjimi) pogoji. Ko je inšpektorat za javni sektor opravil nadzor na fakultetah, je odkril, da so si ugledni profesorji nezakonito izplačevali dodatek za stalno pripravljenost. Inšpekcija je torej potrebna in koristna. Seveda mora biti inšpektor pri svojem delu dosleden in mora ravnati v skladu s svojimi pristojnostmi. Toda ali je svet za inšpektorja črno-bel? Ali naj inšpektor, kjer je le mogoče, najde kršitelje in jih kaznuje? Ali naj zamiži na eno oko ali pa v nekaterih primerih kar na obe? Ali inšpektor sploh sme ne kaznovati, ko opazi kršenje zakonodaje?

Na splošno velja, da ukrepi inšpekcije naj ne bi bili bolj strogi, kot je potrebno za dosego cilja. Primaren cilj inšpekcije naj ne bi bil kaznovanje. To se uporabi takrat, ko so druge možnosti že izčrpane. Ko želimo izpolnjevati zahteve zakonodaje, bi nam inšpektor s svojimi nasveti lahko celo pomagal doseči ta cilj. In res obstaja pri proizvodih, ki so namenjeni na trg Skupnosti, v nekaterih državah Evropske unije možnost, da se proizvajalec ali uvoznik pri nacionalnem inšpektoratu informira, ko ni prepričan, ali je izpolnil vse zakonske zahteve za svoj proizvod. Na ta način postane inšpektor naš partner, ki na »prijazen« način pripomore k boljšemu izvajanju zakonodaje.

Ekskurzije in šolski bazarji obstajajo v nespremenjeni obliki že desetletja. Če je inšpektor ugotovil, da je s to prakso nekaj narobe, bi si želeli, da inšpektorat kršitelja opozori na to. Če gre za razširjeno prakso, ki naj bi se v prihodnje spremenila, bi pričakovali, da bo inšpektorat izdal okrožnico in jo objavil v medijih ter morda prek ministrstva, odgovornega za šolstvo, apeliral na vse šole in natančno pojasnil možne rešitve.

Slovenca, ki ima doktorat znanosti in se želi podpisati na angleški dokument, praksa in tudi stroka napotita, naj uporabi kratico Ph.D. V tujini pridobljen doktorat pa enakovredno zapišemo v slovenščini kot dr. Gre za normalno prakso, ki je celo obdelana v zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih. Če bi bil inšpektor mnenja, da se v vsakodnevnem življenju na tem področju dogajajo nepravilnosti, bi pričakovali, da bodisi opozori kršitelja ter o tej problematiki obvesti javnost (saj gre pri nazivih za tisoče prizadetih) bodisi poda pobudo, naj se zakon uskladi z življenjem. Ali ni zakon namenjen temu, da je življenje lažje in bolj urejeno?