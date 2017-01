Razmere so se slabšale, gozda na Krasu je bilo iz stoletja v stoletje manj. Na celotnem kraškem območju je bila leta 1875 gozdnatost le še 14-odstotna; predvsem so bili to gozdni ostanki na flišu, medtem ko je bil pravi kras, apnena podlaga, praktično gol.

Gozd je v življenju Kraševcev igral »večnamensko« vlogo. Najprej ga je Kraševec v dolgem obdobju krčil in spreminjal v kmetijske površine. Preostale gozdove pa je intenzivno izkoriščal, prilagodil jih je svojim potrebam, ki jim je najbolj ustrezal panjevski gozd. V gozdu je Kraševec dobival drva, tu je pridobival kole za vinograde, les za kmečka orodja, za vzdrževanje gospodarskih in bivalnih objektov, les iz gozdov je tudi zaradi ugodne lege – večja mesta ob obali, pristanišča, ki so omogočala izvoz lesa – intenzivno prodajal, v gozdovih so se pasle črede goveda, ovc in koz, v gozdovih je dobival steljo, drevje je tudi obsekoval, da je pridobil hrano za živino v zimskih mesecih. Prav posek na panj, ki mu je sledila paša, ko je živina sproti uničevala poganjke iz panja in korenin ter tako oteževala ali preprečevala obnovo gozdov, je iz leta v leto manjšal obseg gozdov in pokrajina se je postopno spreminjala v kamnito pustinjo.

Po sežanskem zgledu (1851) so tudi notranjske podružnice kranjske Kmetijske družbe želele ustanoviti društvo za pogozdovanje in boljšo obdelavo zapuščenih kraških površin. Tako se je leta 1853 v Postojni zbralo veliko slavnih mož in predložilo oblasti načrt družbenih pravil. Želja pa se jim ni izpolnila – vlada je zahtevala toliko popravkov in dopolnil pravil, da so se tako skrčila, da niso bila uporabna, in z društvom in pogozdovanjem Krasa na Kranjskem ni bilo nič.

Da bi pospešili delo pri pogozdovanju Krasa v okolici Trsta, Sežane in Komna, je bil leta 1851 v Sežani shod za prihodnje dobro Krasa iskreno vnetih mož. Ustanovili so »Družbo, ktera bo skerbela pusti Kras malo po malim z drevjem nasaditi«. Žal oblast ni bila pripravljena potrditi pravil in družba za pogozdovanje tako sploh ni začela z delom. Zagovorniki pogozdovanja Krasa pa niso odnehali, leta 1857 jim je v Trstu vendarle uspelo ustanovili Društvo za pogozdovanje Krasa, vanj so povabili tudi kraške občine. Dokumenti iz Pokrajinskega arhiva v Kopru pa kažejo, da so na Komenskem Krasu pogozdovali že pred letom 1857.

Uglednim in razgledanim meščanom Trsta gre zasluga za to, da so se začele aktivnosti za ponovno ozelenitev pustega Krasa. Domenico Rossetti se je že leta 1831 in nato še leta 1840 zavzemal za pogozditev puste kraške planote nad Trstom. Leta 1842 je mestna oblast začela s prvimi poskusi, posebnih uspehov pri ogozditvi kamnitega Krasa ne s setvijo ne s sajenjem številnih drevesnih vrst pa ni bilo.

Kollerjeva pobuda iz let 1850 in 1851 se je začela uresničevati, ko so bili sprejeti zakoni o pogozdovanju Krasa za območje Trsta (1881), za Goriško in Gradiščansko (1883), Kranjsko (1885) in Istro (1886). Ustanovljene so bile posebne komisije za pogozdovanje Krasa, ki so določile zemljišča, ki jih je bilo treba postopno pogozditi. Skupno je bilo tako v vseh deželah za pogozdovanje izločenih okoli 30.000 hektarjev kraških goličav. Urejeno je bilo tudi financiranje pogozdovanja Krasa. Pretežni del denarja je prispeval Dunaj (za Goriško v obdobju 1884–1912 od skupnega zneska 826.947 kron kar 648.500 kron ali 78 odstotkov), del dežela, v fond pa so se stekale tudi globe za gozdarske prekrške, različne podpore ipd.

Novo spodbudo je pogozdovanju Krasa dalo zborovanje Avstrijskega državnega gozdarskega društva na Krasu in v Trstu od 4. do 6. septembra 1865, kjer so med drugim ugotovili, da je Kras mogoče pogozditi in da je pogozditev Krasa pomembna tako za kraške dežele kot za celotno cesarstvo.

Večje zanimanje Avstrije za Kras sovpada z gradnjo južne železnice, saj je njena trasa na poti do Trsta potekala predvsem prek pustega in kamnitega Krasa, kjer so se graditelji srečevali z orkansko burjo, ki jim v zimskih dneh ni prizanašala z zameti. Burja in sneg sta povzročala velike težave vlakovnim kompozicijam tudi po odprtju proge.

Kljub številnim poskusom od leta 1842 naprej s setvijo in sajenjem različnih drevesnih vrst listavcev, pa tudi iglavcev, posebnega uspeha pri pogozdovanju Krasa ni bilo. Za prvi res pravi uspeh je poskrbel leta 1859 Jožef Koller z nasadom črnega bora pri Bazovici. Črni bor je drevesna vrsta, ki prenese najbolj ekstremne življenjske razmere, preživi na izpranih, revnih skalnatih tleh, do živega mu ne moreta ne močan veter ne burja, prenaša sušo ter pripeko in je hkrati odporen na mraz. Tako je bil idealen za pogozdovanje pustega, skalnatega, močni burji in sončni pripeki ter suši izpostavljenega Krasa. Njegova naravna nahajališča so ekstremna rastišča na težko dostopnih terenih.

Velik tehnični in socialno-ekonomski zalogaj

Po številnih več kot desetletje trajajočih poskusih, najprej s setvijo in pozneje s sajenjem, predvsem domačih listavcev, pa tudi borov, je Koller leta 1859 pokazal in dokazal, da je tudi goli, kamniti svet Krasa mogoče pogozditi, in to s črnim borom. Pa še potem so še kar nekaj časa, čeprav neuspešno, sejali seme in sadili sadike listavcev. Kraševci se nikakor niso mogli ali hoteli sprijazniti s črnim borom, ki je bil pozneje dobro stoletje zaščitni znak Krasa. Vztrajali so pri listavcih, saj so jim listnati gozdovi omogočali panjevsko gospodarjenje in tako zadovoljevali vse potrebe na kmetiji.

Na pustem, skalnatem in gruščnatem Krasu so moški kopali jamice, ženske in otroci pa so sadili borove sadike. Običajno se v skopanih jamicah ni našlo dovolj prsti, zato so jo morali prinesti iz bližnjih vrtač. Če je niso našli kje v bližini, so jo morali dovažali z vozovi iz oddaljenih krajev. Delavke so jamico, ki so jo moški grobo izkopali, najprej očistile, na dno jamice položile narobe obrnjeno travno rušo, nanjo nasule zemljo, ki so jo prinesli otroci, vzele sadiko iz brozge, pripravljene iz gnojnice in presejane fine prsti, razprostrle koreninice in jih ob sajenju skrbno obdale z zemljo ter potlačile z rokami. Končno so na jamico, zasuto z zemljo, položile nekaj večjih kamnov, ki so sadiko varovali pred burjo.

Pogozdovanje s črnim borom, ki mu je sledilo omejevanje paše, ter omejevanje tradicionalne rabe preostalih gozdov sta za Kraševce pomenila ogrožanje njihovega tradicionalnega ekonomskega sistema in njihovega obstoja, zato so se jima upirali. Kras brez zaščite gozda je kraškim prebivalcem omogočal le zelo skromno življenje in še to se je iz leta v leto poslabševalo, vsak pogozdeni hektar pašnika pa je kmečkemu prebivalstvu omejeval že tako skromne pašne površine. Pogozdovanje, ki je Kraševcem napovedovalo boljše življenjske razmere v prihodnosti, je prišlo v nasprotje z vsakodnevnim bojem revnega kmečkega prebivalstva za preživetje. Zato so bile pritožbe na vključitev pašnikov med območja za pogozdovanje, ki so romale tudi tja do Dunaja, kar pogoste, prišlo je tudi do obračunavanj med pašnimi upravičenci in gozdarji, odpor proti pogozdovanju se je kazal tudi v ne tako redkih namernih požigih nasadov.

To, da bi bilo oškodovanje pašnih upravičencev čim manjše, so poskušali omogočiti že z zakoni, kjer je bilo določeno, da se pogozdijo predvsem gorski vrhovi nad kraško planoto in strmi obronki te planote, predvsem tista zemljišča, ki ne bi povzročala škode glavni gospodarski dejavnosti – to je kmetijstvu (paši). Prepovedano je bilo pogozdovati površine, ki so bile primerne za poljedelsko obdelavo.

Od okoli 30.000 hektarjev pogozdovanju namenjenih površin v avstrijskih kraških deželah je bilo do leta 1915 pogozdenih 11.707 hektarjev ali 39 odstotkov načrtovanega, od tega na sedanjem območju Slovenije okoli 10.000 hektarjev.