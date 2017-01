Minule dni je Kasperski preživel na srečanju svetovne gospodarske in politične elite v Davosu. Kasperski je absolvent visoke šole KGB, strokovnjak za informacijsko tehnologijo in mednarodno uspešen podjetnik. Enainpetdesetletni Rus je nekakšno utelešenje globalizacije kibernetične varnosti. In eden izmed tistih, ki zelo profitirajo ob hekerskih napadih na politične stranke, banke in podjetja. »Posel poteka zelo dobro. Žal,« je dejal v pogovoru za Spiegel Online. Ruska revija Forbes je njegovo osebno premoženje ocenila na 800 milijonov ameriških dolarjev. Če bi bilo njegovo podjetje ameriško, bi bil bržkone še premožnejši. Hekerski napadi so se v zadnjih letih bistveno spremenili. Nekoč so bili tarče računalniški sistemi. Ljudje so zaradi vdorov vanje izgubili denar. Danes hekerji napadajo javne sisteme, infrastrukturo, banke, politiko. »Zdaj ljudje ne izgubljajo zgolj denarja, temveč tudi zaupanje,« razlaga Kasperski. Hekerji ob tem postajajo vedno boljši. Države se morajo zato veliko bolje pripraviti, a obramba ni dovolj učinkovita, ker med njimi ni dovolj zaupanja za tesnejše mednarodno sodelovanje. Zato je ruskim hekerjem ta čas dokaj enostavno napasti ZDA. »O tem, kdo tiči za temi napadi in kdo so naročniki, lahko samo ugibamo,« je prepričan Kasperski. »Zato jih je toliko lažje politično instrumentalizirati. V medmrežju poteka nova hladna vojna, vojna podatkov. Informacije so moč.« V ta kontekst spada tudi sistematično širjenje lažnih novic (fake news) po spletnih omrežjih.