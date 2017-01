Svetovno javnost je opozarjal na uničevanje pragozda v pokrajini Sierra Madre na severu Mehike in na usodo tamkajšnjega ljudstva Tarahumara. Baldenegra Lópeza so v nedeljo umorili na domu njegovega sorodnika. Po poročanju lokalnih medijev se je šele pred nedavnim vrnil k svoji skupnosti Coloradas de la Virgen v Chihuahui, po dolgoletnem pregnanstvu zaradi groženj s smrtjo. Baldenegro je bil kot otrok priča umoru očeta, ki se je vztrajno upiral sečnji njihovega pragozda. Kljub očitnim tveganjem je tudi Isidro svoje življenje posvetil varstvu okolja in nenasilni bitki za zemljo, ki je že stoletja domovina njegovega ljudstva. Leta 2002 in 2003 je organiziral vrsto cestnih blokad in odmevnih protestov, s katerimi je oblast prisilil, da je ustavila sečnjo. Njegova prizadevanja so vznejevoljila vplivno omrežje koruptivnih javnih uslužbencev, veleposestnikov in vodij kriminalnih združb. Leta 2003 so ga na podlagi lažnih obtožb, da je posedoval orožje in prepovedana mamila, obsodili na 15-mesečno zaporno kazen. Baldenegrov umor je nov krvav opomnik, kako tvegano je varstvo okolja v Latinski Ameriki. Pred desetimi meseci je ista usoda doletela Goldmanovo nagrajenko iz leta 2015. Berto Cáceres iz Hondurasa, dolgoletno borko zoper izgradnjo mednarodno financiranega elektrarniškega jeza, so umorili marca lani. Cáceresova je ena izmed 122 lani umorjenih latinskoameriških okoljskih aktivistov. Nikjer na svetu ni boj za zaščito narave bolj tvegan, je izpostavil Ben Leather iz organizacije Global Witness. »Mehiške oblasti morajo preganjati in obsoditi tiste, ki so odgovorni za umor Baldenegra, ter zaščititi njegovo družino in kolege. Če jim to ne uspe, bo to spodbuda za nadaljnje in še večje nasilje,« je v časniku The Guardian opozoril Leather.