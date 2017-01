Donald in Melania Trump ter Barack in Michelle Obama bodo nato skupaj odšli do prireditvenega odra pred kongresom, kjer bo Trump opoldne (ob 18. uri po našem času) prisegel na dveh svetih pismih – eno je Lincolnovo, drugo ima od otroštva. Izrekel bo 35 besed prisege ali pa 39, če bo na koncu tako kot večina predhodnikov dodal neobvezujoče: »Naj mi Bog pomaga.« Potem bo imel govor.

Na prisegi bodo navzoči nekdanji predsedniki Jimmy Carter, George Bush mlajši in Bill Clinton s soprogo Hillary, Trumpovo volilno tekmico. 67 demokratskih kongresnikov je zavrnilo udeležbo na inavguraciji. Nekateri mediji so poročali, da so bili organizatorji zadnje dni prisiljeni zastonj deliti vstopnice na dogodek, ker bi bilo sicer premalo ljudi.

Po prisegi in kosilu bo tradicionalna parada od kongresa do Bele hiše, ki bo trajala poldrugo uro, nekaj manj kot običajno.