Klubi, ki igrajo v najelitnejšem kitajskem nogometnem prvenstvu, v zadnjih tednih kar tekmujejo med seboj, kateri bo v svoje vrste privabil bolj zveneče nogometno ime. Tako se je Shanghai Shenhua okrepil z argentinskim napadalcem Carlosom Tevezom, Shanghai SIPG z Brazilcem Oscarjem, Tianjin Teda pa z Obi Mikelom.

»Vrhunske lige se ne da ustvariti, tako zlahka in kar čez noč« pa je za britanske medije brezglavo zapravljanje Kitajcev komentiral Arsene Wenger. »Če želiš biti nogometaš, stremiš k temu, da igraš v najboljši ligi z najboljšimi igralci in za najboljši možni znesek. Trenutno je najboljšo takšno kombinacijo mogoče najti v Angliji. A nogomet na Otoku obstaja že 150 let. Verjamem, da obstaja proces ustvarjanja nogometne kulture. Slednja je na Kitajskem še v povojih, za njen razvoj pa bodo tam rabili čas,« je ocenil strateg londonskega Arsenala.

Poleg trenerja Chelseaja Antonia Conteja je prav 67-letnik v preteklosti večkrat izrazil zaskrbljenost nad mamljivimi ponudbami, ki jih nogometaši prejemajo z Bližnjega in Daljnega vzhoda. A kot je še priznal, obstaja tudi pozitivna plat kitajske nogometne zgodbe. »Kitajska je napredovala in nogometno igro uspešno promovira. Vesel sem, da je ta šport tam tako priljubljen, obenem pa tudi pričakujem, da se ji bo že kmalu pridružila tudi Indija. Upam, da se bo to zgodilo,« je še pristavil Wenger.