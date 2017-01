Enogastronomski turizem postaja najhitreje rastoča turistična panoga na svetu, tudi v Sloveniji, ki se v zadnjem času spreminja v pomembno in cenjeno zeleno destinacijo, polno kulinaričnih doživetij. Turisti nas cenijo in se k nam radi vračajo, ne samo zaradi izjemne raznolikosti in naravnih lepot, ampak tudi zaradi bogate in izbrane ponudbe hrane in pijače. Raznolike in inovativne jedi, kakovostne sestavine, vrhunska vina in prijazna postrežba so vrline slovenskih restavracij.

V naši ekipi The Slovenia, ki z dolgoletnimi izkušnjami na področju mednarodne turistične literature, želimo prispevati najboljši izbor restavraciji v Sloveniji, ki bi bil večplasten – strokoven, neodvisen in namenjen širši publiki, domačim in tujim turistom.

Naša vizija je mednarodna prepoznavnost Slovenije kot foodie turistične destinacije, dolgoročen dvig kakovosti storitev in obiska v restavracijah ter razvoj zdrave “foodie” kulture Slovencev.

Zato smo se odločili, da pripravimo svoj izbor, k njemu povabimo tako strokovno kot ljubiteljsko javnost in skupaj predstavimo vseslovenske in regijske top liste najboljših restavracij in ponudimo tujim, kot tudi slovenskim turistom najboljše, kar ponuja slovenska kulinarika.

Posluh za izbor najboljših restavracij THE SLOVENIA RESTARANTS AWARDS so našli in nas podprli tudi naši partnerji: Diners Club International kot generalni pokrovitelj, medijski partnerji: Portal Gastrogurman, Dnevnik, Playboy, Revija Pet zvezdic, The Slovenia Times, Citylife, RTV Slovenija: MMC in oddaja Na lepše, In Your Pocket, in Med.Over.net, ter priznani stokovnjaki na področju gastronomije, enologije, turizma, kot tudi chef-i in t.i. foodiji - ljubitelji dobre hrane in pijače.