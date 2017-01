Med najdenimi so trije moški, tri ženske ter dva otroka, ki jih bodo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Pescari.

Po navedbah predstavnika gasilcev Luce Carija jih trenutno rešujejo izpod snega. »Živi so in komunicirajo z nami,« je za Reuters potrdil Cari. Reševalci so sicer celo noč kopali po globokem snegu, da bi se prebili do pogrešanih. Po poročanju italijanskih medijev so doslej odkrili še štiri trupla, pri iskanju pa jim pomagajo sledni psi. Upanja, da bi koga od pogrešanih našli še živega, je bilo sicer iz ure v uro manj, saj reševalci niso zaznali nikakršnih znakov življenja, nihče se tudi ni odzival na njihove klice. Prvi reševalci so na kraj tragedije prispeli šele enajst ur zatem, ko je plaz pod seboj pokopal trinadstropni hotel, saj so se do njega na smučeh prebijali celo noč. tak, agencije