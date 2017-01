Tudi takšna vprašanja dobi Zveza potrošnikov Slovenije, kjer pravijo, da je kar velik del potrošnikov enakega mnenja, zato nekoliko podrobneje razložijo, katere so prednosti strojev z močnejšimi centrifugami. Verjetno ima marsikdo med vami še vedno doma stroj, ki ob nekoliko bolj polnem bobnu »shodi« po prostoru. Premikanje je najpogosteje posledica dejstva, da je stroj prelahek. Uteži, ki skrbijo za enakomerno vrtenje bobna, tehtajo premalo in ne ublažijo sunkov, ki nastanejo zaradi neenakomerne razporeditve perila po bobnu.

Novejši aparati z močnejšimi centrifugami so stabilnejši

Novejši stroji z močnejšimi centrifugami so precej težji in med ožemanjem stabilnejši, poleg tega pa se proces odvija bolj nadzorovano. Če je perilo neenakomerno razporejeno po obodu bobna, se centrifugiranje po nekaj vrtljajih ustavi, perilo »popada vkup« in se ob ponovnem zagonu centrifuge razporedi na novo. To se ponavlja, dokler ni vrtenje uravnoteženo in se lahko hitrost poveča do stopnje, ki jo izberemo oziroma do stopnje, ki ustreza izbranemu programu. To pomeni, da stroj doseže največjo hitrost vrtenja bobna le, ko peremo neobčutljivo bombažno perilo, pri drugih programih pa se hitrost ustrezno zmanjša.