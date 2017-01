Svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske se bo konec tedna nadaljeval v Garmisch-Partenkirchnu. Na Bavarskem bosta preizkušnji v hitrih disciplinah, in sicer jutri v smuku (ob 10.15), pojutrišnjem pa v superveleslalomu (ob 12. uri). Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec bo imela vnovič lepo priložnost za dokazovanje.

Mariborčanka je doslej na najbolj znanem nemškem smučišču v svetovnem pokalu nastopila petkrat. Najboljša je bila pred tremi leti, ko je bila na smuku deseta, istega leta pa je v superveleslalomu zasedla še 20. mesto. Dvakrat se ni uvrstila med najboljšo trideseterico, enkrat pa je na superveleslalomu odstopila. Na svetovnem prvenstvu leta 2011 na Bavarskem zaradi poškodbe ni tekmovala.

Pogled na vrstni red po štirih preizkušnjah je odličen, saj ima Ilka Štuhec s tremi zmagami in petim mestom kar 165 točk prednosti pred Laro Gut ter še deset več pred Sofio Goggio. Zadnji smuk svetovnega pokala v Altenmarktu je dobila Avstrijka Christine Scheyer, ki je odlično pripravljenost potrdila na včerajšnjem treningu, ko je zasedla tretji čas. Prepričljivo najhitrejša je bila njena rojakinja Ramona Siebenhofer. Drugi moški trening je v Kitzbühlu dobil Aleksander Aamond Kilde. Razmere na avstrijskem Tirolskem so zelo zahtevne, saj je proga povsem poledenela, zato je bil včeraj trening zaradi številnih padcev večkrat prekinjen. Danes se bodo najboljši alpski smučarji merili v superveleslalomu, in sicer ob 11.30.