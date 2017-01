Včeraj sprejeta vladna namera o sodelovanju Slovenije v tako imenovani Natovi okrepljeni prednji prisotnosti na ruski meji, natančneje v Latviji, predvideva do 50 pripadnikov Slovenske vojske. Kot smo poročali, je vlada odločitev več kot pol leta sprejemala zaradi zagotovitve čim višje ravni transparentnosti, obveščenosti in vključenosti vseh pristojnih deležnikov izvršne in zakonodajne oblasti. Slovenska vojska se bo Natove akcije na ruski meji predvidoma udeležila letošnjega maja, na vladi napovedujejo možnost rotacij. Kot smo poročali ta teden, bo aktivnost SV v akciji Nata letos davkoplačevalce stala 2,8 milijona evrov, prihodnje leto 4,6 milijona evrov, enak znesek pa na generalštabu predvidevajo tudi za leto 2019.

Pripadniki SV bodo sodelovali pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti, ki se opredeljujejo kot misija za zagotavljanje in vzdrževanje pripravljenosti v podporo celoviti in okrepljeni odvračalni in obrambni drži zavezništva, kar vključuje vaje, usposabljanja in druge mirnodobne aktivnosti, vključno s premiki za zaščito sil bataljonske skupine Nata, ki jih bo vodila kanadska vojska.

Dokončne odločitve država kljub odločitvi vlade še ni sprejela, to se bo zgodilo po obravnavi v državnem zboru. Kot je znano neuradno, bodo v Natovi akciji sodelovali pripadniki iz enote za RKB (radiološko-biološko-kemično zaščito, op. p.) iz sestave rodovskega bataljona prve brigade SV.