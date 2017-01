Donald Trump je prvi ameriški predsednik v zadnjega četrt stoletja, ki ta položaj prevzema enako osovražen kot priljubljen. Po ugotovitvah Gallupa, ki javnomnenjsko razpoloženje ob inavguracijah spremlja od leta 1992, ga podpira 48 odstotkov Američanov, enak odstotek pa mu nasprotuje. Njegov predhodnik Barack Obama je imel ob selitvi v Belo hišo 75-odstotno podporo, zavračalo pa ga je 17 odstotkov anketirancev. George Bush mlajši in Bill Clinton sta imela opazno nižjo, a še vedno okoli dvotretjinsko, prvi 65- in drugi 67-odstotno podporo. Oba sta imela tudi več kot polovično podporo nasprotnega strankarskega tabora, medtem ko se je ta pri Trumpu ustavila pri zgolj 17 odstotkih vprašanih demokratov.

Upi Trumpovih privržencev

Trumpovi privrženci, ki so se včeraj že zgrinjali v Washington, si s statistikami očitno niso belili glave. Novinarjem so razlagali, da inavguracija zanje predstavlja upanje, da se bodo cilji, ki so jih podpirali med težavno in trpko volilno kampanjo, končno začeli uresničevati pred njihovimi očmi. Doug Grammer iz skoraj tisoč kilometrov oddaljenega Rock Springsa v Georgii je poročevalki kanadskega The Globe and Mail razlagal, da je v ameriško prestolnico prišel poln optimizma in da čuti olajšanje, ker se bo državna politika obrnila v drugačno smer. Njegova prva želja je ukinitev zdravstveno-zavarovalne zakonodaje, poimenovane Obamacare, oziroma denarnih kazni za tiste, ki ne kupijo zdravstvenega zavarovanja. »Kaj bo naslednje? Da boš plačeval, ker ne voziš (Toyotinega) priusa?« se je pridušal. Lynette Villano, že babica in goreča Trumpova privrženka, je po drugi strani priznala, da je zaradi tega izgubila nekaj prijateljev, se sprla v družini in se odtujila tudi od nekaterih republikancev v domačem West Pittstonu v Pensilvaniji, ki je presenetljivo obrnila hrbet Hillary Clinton. Villanova se še posebno jezi zaradi kritik, ki letijo na Trumpa. »Vsi ti poskusi diskreditiranja njegovega predsedovanja... sploh ne vem, kako se spopasti z njimi,« je razlagala podobno kot mnogi drugi privrženci 45. ameriškega predsednika, ki se ne strinjajo s prevladujočim globalnim mnenjem, da so v Belo hišo pripeljali zelo nepredvidljivega stanovalca.