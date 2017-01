Javna vprašanja ministrici Ireni Majcen

Na spletni strani ministrstva za okolje in prostor lahko preberemo več odgovorov na razna vprašanja o novem zakonu o dimnikarskih storitvah. Med drugim tudi odgovor na vprašanje: Kdaj lahko izberem dimnikarsko družbo? V odgovoru piše: »Uporabniki lahko dimnikarsko družbo izberejo s seznama družb, ki ga bo objavilo ministrstvo za okolje in prostor najkasneje do 19. januarja 2017. Zakon o dimnikarskih storitvah (v nadaljevanju: ZDimS) namreč določa, da ministrstvo za okolje in prostor na svoji spletni strani objavi seznama dimnikarskih družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco v roku dveh mesecev od uveljavitve zakona, kar je najkasneje do 19. januarja 2017.«