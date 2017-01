Ni malo ljudi, ki v trgovini v skrbi za svoje zdravje in dobro počutje kljub višji ceni vedno posežejo po bioizdelkih, a se pri tem sprašujejo, koliko lahko zaupajo tem oznakam. Bralko Tino pa bega tudi vprašanje, ali je pri bioagrumih užitna tudi lupina in zanjo ne veljajo splošne oznake ob trgovskih policah s sadjem, da lupina citrusov ni užitna. Vprašanje jo še toliko bolj muči, ker imajo njeno domačo marmelado s koščki limonine ali pomarančne lupinice zelo radi tudi njeni otroci. Zato se sprašuje, ali je ta marmelada zanje sploh primerna in ali jo lahko ponudi tudi desetmesečni hčerki.

V trgovskem podjetju Mercator, kjer med drugim prav tako prodajajo bioagrume, pojasnjujejo, da fitofarmacevtska sredstva pri obdelavi ekoloških živilih niso dovoljena. Opozorilo, da lupina običajnih citrusov ni užitna, pa opominja, da so lahko na lupini določena fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena pri obdelavi citrusov. A čeprav bioagrumi ne smejo vsebovati fitofarmacevtskih in drugih sredstev za tretiranje, to še ne pomeni, da se lahko lupina citrusov kar uživa, dodajajo in pojasnijo, da lupina vedno vsebuje snovi, predvsem aromatična olja, ki lahko dražijo. Opozorila o tem pa presegajo pristojnosti trgovca, zato teh oznak v trgovinah ni.

Strokovnjaki za prehrano prav tako zagotavljajo, da je lupina ekološko pridelanih citrusov užitna, saj se je tudi med skladiščenjem ne sme konzervirati ali obdelovati s fitofarmacevtskimi sredstvi. Paziti pa je treba, da pri skladiščenju ni v dotiku z lupino običajnih agrumov, ker se kemikalije lahko prenesejo in pride do križne kontaminacije. Seveda pa je treba, tako kot vsako sadje, tudi ekološke citruse pred uporabo dobro oprati, po možnosti s toplo vodo, so povedali na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Na Nacionalnem inštitutu javno zdravje pa sta strokovnjakinji dr. Urška Blaznik in Vida Turk Fajdiga pojasnili, da je lupina ekološko (biološko) pridelanih citrusov primerna za uživanje, vendar jo je treba pred uporabo dobro oprati pod tekočo vodo in po potrebi skrtačiti z mehko ščetko. Marmelade pa, ne glede na vrsto sadja, za prehrano dojenčkov do 12 mesecev niso primerne, saj vsebujejo preveč sladkorja. Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke namreč navajajo, da dojenčkom ponujamo manj sladka in čim bolj nepredelana živila. Navada uživanja sladkega se začne že v zgodnjem obdobju in pozneje je otroka mnogo težje odvaditi od preveč sladkih živil. Zato majhnemu otroku ponudimo sladkor v koncentrirani obliki, kot so marmelade, šele, ko je spoznal in osvojil raznovrstne okuse sveže pripravljenega sadja in predvsem zelenjave. av