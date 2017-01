»Uživanje alkohola je med ljudmi sprejemljivo in večini se ne bo zdelo nič takšnega, če se bo njihov prijatelj po opravljenem izpitu ali po tem, ko ga je zapustilo dekle, napil. Nasprotno, spodbujali ga bodo,« pogovor o razlogih za alkoholno škodo v naši kulturi začne socialna delavka Andreja Verovšek. Verovškova je vodja projektov Zavoda Med.Over.Net in koordinatorka foruma Zasvojenost in pomoč, ki ga obišče od 8000 do 10.000 ljudi na mesec. Lani je nasvet na njem poiskalo več kot 100.000 ljudi. »Na forum se večinoma obrnejo ljudje, ki se prvič soočijo z alkoholom in ki niso prepričani, ali določena stopnja uživanja in vedenja že pomeni alkoholizem. Ženske pogosto to sprašujejo za svoje partnerje. Tem svetujem, da izpolnijo anonimni vprašalnik za samooceno pitja na spletni strani www.nalijem.si. Po tem, ko človek sam pri sebi razčisti, kaj je problem in kaj ni, je pot do rešitve lažja.«

Ženske včasih pile na skrivaj Kar 43 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih od 25 do 64 let, tvegano pije. Najpogosteje so to moški med 25. in 39. letom iz vzhodne Slovenije. Vse več pa je tudi mladih žensk, ki tvegano pijejo, poroča Nacionalni inštitut za javno zdravje. »Tudi prej so ženske pile alkohol, vendar je bilo 'žensko' pitje družbeno manj sprejemljivo od moškega, zato so ženske pile na skrivaj,« je dejala specialistka psihiatrije Daniela Fiket. »Danes mlade ženske pijejo javno, videti vinjeno mlado žensko ni več nobena redkost. Zaradi socialne tolerance je tveganega pitja pri mladih ženskah več.« Psihiatrinja je poudarila, da so nevarnosti za ženske, ki tvegano pijejo alkohol, večje v primerjavi z moškimi. Vse telesne posledice pretiranega pitja alkohola se pri ženskah namreč pojavijo prej zaradi manjše telesne mase, višjega odstotka telesne maščobe in drugačnega metabolizma.

Bojijo se, koga bodo srečali v čakalnici Pogosto se ljudje ne morejo soočiti z dejstvom, da pijejo preveč. »Zato to zanikajo, količine popitega alkohola prikrivajo, za posledice, ki jih imajo zaradi pretiranega pitja, krivijo druge vzroke…« je naštevala Fiketova, ki je svetovalka na omenjenem forumu Zasvojenost in pomoč. Anonimnost foruma je zaradi občutljivosti problematike za ljudi izredno dobrodošla, osebni stik pa toliko bolj stresen. »Običajno se je najtežje prvič oglasiti v psihiatrični ambulanti. Ljudje imajo vrsto zadržkov, od tega, koga bodo srečali v čakalnici, do strahu, da psihiater ne bo imel posluha ali razumevanja za njihove težave.« Daniela Fiket poudarja, da lahko do psihiatra in razbremenitve vseh takšnih in drugačnih zadržkov vsak posameznik pride zelo enostavno. Le izbere psihiatrično ambulanto, pokliče in se naroči. Ne potrebuje napotnice, pač pa le zdravstveno izkaznico. »Za obisk se velja opogumiti čim prej. Različne raziskave so namreč pokazale, da je izid zdravljenja slabši, če obdobje nezdravljene bolezni traja dlje,« je opozorila. Mnogi si na poti do odvajanja pomagajo sami. Odločijo se, da bodo nehali piti, in jim to tudi uspe. Vendar, kot je poudarila sogovornica, vzpostaviti abstinenco je pomemben prvi korak, a težje je abstinenco vzdrževati. Pri tem lahko pomagajo skupine za samopomoč, kot sta AA in AlAnon za svojce.

Po porabi v vrhu Evrope Registrirana poraba alkohola v letu 2014 je v Sloveniji znašala skoraj 11 litrov čistega alkohola na prebivalca, kar nas med državami EU uvršča na peto mesto. Tudi po obsegu posledic zaradi škodljive rabe alkohola je Slovenija v samem evropskem vrhu. Nismo pa v vrhu, ko je govor o uvedbi učinkovitih ukrepov alkoholne politike. Slovenija zaostaja za najnaprednejšimi državami v Evropi in se med 29 evropskimi državami glede obsega ukrepov uvršča na 16. mesto. Najuspešnejše so Švedska, Norveška in Finska. Med uspešne in stroškovno najučinkovitejše ukrepe alkoholne politike sodi omejevanje tržnega komuniciranja alkoholnih pijač, poudarja dr. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Ravno v teh dneh je v sklopu ugledne revije Addiction izšlo več znanstvenih člankov, ki znova ugotavljajo, da se oglaševanje alkohola povezuje s pitjem mladih in da samoregulacija alkoholne industrije mladih ne zavaruje. Zato državam predlagajo prepoved akcijskih in promocijskih cen alkohola, prepoved sponzorskih in donatorskih aktivnosti, ki so namenjene promociji alkoholnih pijač, ter prepoved oglaševanja alkohola in vseh alkoholnih pijač. Za spremembe pri nas potrebujemo več politične volje in več pritiska javnosti.«

Brezalkohola.si 40 dni brez alkohola je ena od akcij, ki temeljijo na ozaveščanju in spodbujajo k abstinenci. Letošnja, že 12. zapovrstjo, se bo začela 28. februarja. »Akcija je ravno prav provokativna, da se ljudje vprašamo, kakšen je naš odnos do alkohola. Marsikdo se na podlagi akcije odloči in preživi določeno obdobje brez alkohola. Lahko vseh 40 dni, lahko na izbrani dan ali dogodek. Vse šteje,« je dejala Andreja Verovšek, ena od organizatorjev akcije.