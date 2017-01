Performer kot fenomen

Politično-revolucionarni naboj španske pesmi No pasarán deluje kot svojevrsten vdor realnega, ko se gromko pojavi v informansu Živadinov::Zupančič::Turšič Teologija/I., ki je pred dnevi potekal v Kinu Šiška. Sicer je že v osnovi nemogoče ločiti med odrsko in zasebno pojavo Dragana Živadinova, ki na odru praviloma igra samega sebe oziroma to preprosto je, v vsakdanjem življenju pa se zdi, da je neprestano v »nastopu«, ne zaradi pretvarjanja, ampak ker je fanatik lastne vizije, ta pa je, če je resnična, ne le deklarativna, vpisana v samo telo/bit. Skratka, konstantna vzvratna personifikacija samega sebe. K temu nujno sodijo tudi nenehni izstopi iz zastavljene poze, ki jih razberemo kot cinizem na lasten račun. in komični odmiki od še tako znanstveno izoblikovanih dognanj, matematičnih kompozicij dogodkov in raziskovalnih uspehov. Ironija vselej zrcali dejanskost, dejanskosti pa so v tem trenutku najmanj tri: odrska, kozmična in tista v Vitanju.