Vremensko dogajanje ima neke svoje meje oziroma neko podnebno povprečje, od katerega pa včasih odstopa. Narava pa tudi ljudje smo prilagojeni tem podnebnim povprečjem. Na Primorskem imajo strehe, ki so prilagojene burji, drevesa so odpornejša proti močnejšemu vetru kot drugod po Sloveniji. Lahko bi rekli tudi, da če bi že kaj takega zraslo, kar ne bi preneslo močnejšega vetra, bi prej ali slej to burja polomila ali izruvala. No, pri ljudeh je drugače, saj ne mine močnejša burja, ki ne bi odkrila kakšne strehe, ampak večinoma samo novejše – včasih so ljudje bolj upoštevali naravne, tudi vremenske razmere in se jim prilagajali. Tudi obilen dež lahko povzroči težave, no, to je najbrž vsakomur jasno. Ali pa vročina, če je le dovolj dolgotrajna, lahko prizadene vsaj starejše, bolnike, morda otroke…

Vsaka odstopanja od podnebnih povprečij, če so le dovolj izrazita, nam lahko povzročijo težave ali zmotijo ustaljeni naš življenjski ritem. In na to bi vas radi opozorili v svojih vremenskih opozorilih, alarmih, če hočete, čeprav to niso nikakršni alarmi. Če opozarjamo na močno burjo, to ni zato, ker bi hoteli Primorce učiti, kako naj se vedejo, oziroma jim nagnati strah v kosti, da bo prišel sodni dan. Niti ne opozarjamo pred vročino zdravih, močnih ljudi in ne tistih, ki z vročino šele prav oživijo…

Skratka, opozorila je treba razumeti selektivno. In z zdravo pametjo. Če v šestih urah zapade 10 ali 15 cm snega, bodo ceste slabše prevozne, nemogoče je vse sproti čistiti. Razen če si bo vsaka ulica najela plug, ki bo vsake četrt ure splužil cesto. Če ne bo zatrpana z avtomobili, seveda. Zaradi take količine snega se ne bo nikomur nič zgodilo, nihče ne bo zbolel, ne bo ostal brez vode, elektrike, hrane. Seveda ne, ampak takšno življenje, kot ga živimo, se bo pa le upočasnilo in marsikdo bo nestrpno čakal v avtu ali se po polžje premikal po cesti. Ne znamo se več prilagajati vremenu, hočemo živeti tako, kot da je vedno vse idealno.

Opozorila so namenjena predvsem za take primere. Vsak naj sam razmisli, ali ga zadevajo in ali vplivajo na njegovo dejavnost in življenje.