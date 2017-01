Včerajšnji dan bi moral biti za Gambijo slavnosten, saj je bila predvidena svečana inavguracija in zaprisega novega, decembra izvoljenega gambijskega predsednika Adame Barrowa na stadionu v mestu Bakau. Za Gambijce pa se je spremenil v nočno moro. Mnogi so si hiteli zagotoviti zaloge hrane in vode, tisti, ki so lahko, so pobegnili čez mejo, predvsem v sosednji Senegal, tuji turisti, največ Britancev in Nizozemcev, pa so s posebnimi letali množično zapuščali državo. Močno je zadišalo po državnem udaru in državljanski vojni.

Dosedanji predsednik Yahya Jammeh, ki bi danes moral po 22 letih vladanja zapustiti svoj položaj, ki ga je zasedel z državnim udarom, je razglasil izredne razmere in morebiten prenos oblasti prestavil za tri mesece. Parlament, v katerem sedi večina njegovih podpornikov, je odločitev pospremil z ugotovitvijo, da gre za razumno dejanje, predsednika, ki se oklepa oblasti, pa je podprl tudi armadni vrh, ki je na ulice prestolnice Banjul poslal vojake.

Predsednik si je premislil Jammeh je decembra sicer priznal volilni poraz, a si je kmalu premislil in vrhovnemu sodišču poslal v presojo nepravilnosti na decembrskih volitvah, za katere je že volilna komisija ugotovila, da so bile, da pa niso vplivale na rezultat. Dokler sodišče ne presodi, bi po mnenju Jammeha njegov nasprotnik zasedel predsedniško mesto nezakonito, oditi s položaja tako, kot bi moral po zakonu, pa da bi državo potisnilo v brezvladje. A tudi sedanje razmere v državi mejijo na brezvladje, saj je vlado zapustila vrsta ministrov, ki se ne strinjajo z Jammehovim odlašanjem. Celo nekaj naknadno imenovanih ministrov je položaj zapustilo po nekaj tednih ministrovanja. A vse kaže, da bo Jammeh ostal na položaju veliko dlje kot do maja. Vrhovno sodišče namreč sestavljajo tudi sodniki iz Nigerije, celo predsednik sodišča je nigerijski sodnik Onogeme Uduma, ki pa je, pravijo, tako zaseden, da se z gambijskim primerom ne bo imel časa ukvarjati vse do novembra. Za zdaj nesojeni zmagovalec decembrskih volitev Barrow pa ni pripravljen čakati na konec dolgotrajnega sodnega preverjanja utemeljenosti Jammehove pritožbe in je napovedal, da bo, če ne gre drugače, zaprisegel v sosednjem Senegalu, kamor je prispel v nedeljo na povabilo, da se udeleži afriškega vrha. Organizacija afriških držav (OAD) podpira Barrowa in obsoja Jammehovo zavlačevanje. Zato so ukazali, da na mejo z Gambijo pridejo okrepljene enote senegalske in nigerijske vojske, ki naj bi ob soglasju OAD in OZN vstopile v Gambijo in preprečile morebiten poskus vojaškega udara.