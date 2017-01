Februarski uradni obiski predsednika republike Boruta Pahorja bodo nedvomno en od vrhuncev njegove politične kampanje pred letošnjimi predsedniškimi volitvami. V Nemčiji, Rusiji in Ukrajini se bo srečal s predsedniki Joachimom Gauckom, Vladimirjem Putinom in Petrom Porošenkom ter predvsem med slednjima poskušal odigrati vlogo mediatorja in po svojih močeh prispevati k otoplitvi odnosov med državama ter ponovni vzpostavitvi zaupanja. Slovenija v kontekstu geopolitičnih odnosov sicer nima velike teže, zato bodo njegovi napori zelo omejeni.

A to je sekundarnega pomena, izpostavljajo naši sogovorniki iz diplomatskih vrst. »Slovenija z Rusijo, pa tudi Ukrajino, zelo dobro gospodarsko sodeluje in krepitev tega gospodarskega sodelovanja, gospodarske diplomacije, vzpostavljanje dodatne kredibilnosti, pridobivanje poslov z državama je edini pravi namen obiska,« so prepričani.

Iz evropske Nemčije v hladno Rusijo

Na začetku poti se bo predsednik Pahor srečal z odhajajočim nemškim predsednikom Gauckom in nato še z nemško kanclerko Angelo Merkel. Srečanje z Merklovo bo neformalne narave, s Pahorjem pa bosta predvidoma govorila tudi o prihodnosti EU. A resnični namen tega srečanja, tako sogovorniki, je drugje, in sicer v nadaljevanju Pahorjeve poti. Diplomatsko zelo spretno je, da gre predsednik Pahor najprej v Nemčijo, kjer bo utrdil sodelovanje med državama in medsebojno zaupanje, navsezadnje pa tudi – povsem neformalno – uskladil stališča, ki jih bo nato zagovarjal v Rusiji in Ukrajini. Zgolj v takem sosledju obiskov namreč predsednik Pahor ne bo ogrozil slovenske vloge znotraj EU, odnosov z Nemčijo in se obenem izognil tudi kočljivi situaciji, ki bi nastopila ob zavrnitvi Putinovega uradnega vabila v Moskvo.

Iz Berlina bo tako predsednik Pahor poletel na dvodnevni uradni obisk v Moskvo in Sankt Peterburg. Rusi ga bodo sprejeli z vojaškimi častmi, nato pa se bo srečal s predsednikom Putinom in s predsednikom vlade Dmitrijem Medvedjevom. Putinu bo omenil možnost srečanja med njim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Sloveniji, ne glede na to, da se to najverjetneje ne bo zgodilo (neuradno je znano, da se obe strani ogrevata za Japonsko). Na naših tleh sta se sicer že leta 2001 srečala Putin in nekdanji ameriški predsednik George W. Bush, toda tedaj Slovenija še ni bila članica EU in Nata, prav slednje pa zdaj ključno spreminja vlogo Slovenije.

Predvsem si bo Pahor v pogovorih z najmočnejšim človekom na svetu prizadeval za otoplitev odnosov med Rusijo in Ukrajino po ruski agresivni priključitvi Krima in za približevanje implementaciji dogovora, podpisanega v Minsku; za umik ruskih enot iz vzhodne Ukrajine (ki jih ruska stran ne priznava) in za ponovno vzpostavitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. A Pahorjeva prizadevanja so v aktualnih geopolitičnih odnosih zelo omejena. Ne pa tudi pomen njegovega obiska za gospodarske odnose.