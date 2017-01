Četrti dan OP Avstralije v tenisu je izpadel Novak Đoković. Že v drugem krogu turnirja največje četverice, kar se je Srbu nazadnje zgodilo v Wimbledonu pred devetimi leti, ko je priznal premoč Rusu Maratu Safinu. Številko dve svetovnega tenisa je po skoraj petih urah boja s 3:2 v nizih ugnal Uzbekistanec Denis Istomin. Športni komentatorji so padec šestkratnega zmagovalca Melbourna označili kot eno največjih športnih senzacij 21. stoletja. Pripomnili so še, da se je šport vnovič pokazal v vsej svoji lepoti in nepredvidljivosti.

Đoković se je poklonil tekmecu »Nisem navajen porazov v drugem krogu turnirjev za grand slam. Še posebej ne v areni Rod Laver, ki mi je v preteklosti dala najlepše teniške trenutke. A dejstvo je, da sem izgubil in s tem se moram sprijazniti. Bil je en izmed tistih dni, ko se na igrišču nisem počutil najbolje, tekmec pa je bil izvrsten. Do zadnje točke sem dal vse od sebe, a se mi ni izšlo. Iskreno čestitam Istominu, ki je zmagal zasluženo,« je športno priznal poraz Novak Đoković. Srb se je priklonil avstralski publiki in ji z gesto sporočil, da se bo v Melbourne vrnil boljši in močnejši. V zadnjih mesecih doživlja težke trenutke športne poti, saj je izgubil mesto številke ena, poleg tega pa je deležen številnih kritik najboljših svetovnih komentatorjev. Po koncu lanske sezone je tudi prekinil sodelovanje z Borisom Beckerjem, s katerim sta imela različne poglede. Vnovič je Đokoviću v odločilnih trenutkih publika obrnila hrbet, saj je navijala za tekmeca. Precej manjša senzacija bi bila, če bi Đoković izgubil dvoboj prvega kroga, ko je igral proti Fernandu Verdascu, ki je v svoji karieri že vzel skalp vsem najboljšim igralcem. Da bo pa Đokovića spravil na kolena Denis Istomin, ni pričakoval nihče. Kot je povedal po dvoboju Uzbekistanec, še sam ne. Istomin je 117. igralec s svetovne lestvice, ki si je pravico nastopa v Avstraliji priboril s povabilom organizatorja. Rodil se je 7. septembra 1986 v Orenburgu, ruskem mestu takratne Sovjetske zveze, pri treh mesecih pa se je družina preselila v Taškent. Doslej je bil 188 cm visoki Uzbekistanec najvišje uvrščen na svetovni lestvici na 33. mestu, in sicer avgusta 2012. Dvakrat v karieri se je 30-letni Istomin uvrstil med najboljših 16 na turnirjih največje četverice, in sicer v Londonu in New Yorku.

Istomin je v preteklosti doživel hudo prometno nesrečo »Presenetil sem samega sebe. Nisem vedel, da sem tako dobro fizično pripravljen, da se lahko proti Novaku Đokoviću enakovredno bojujem skoraj pet ur. Po tretjem nizu sem začutil krče, a sem vseeno dobro nadaljeval. Priznam, da sem presenečen nad svojo igro, hkrati pa vesel, da sem dobil potrditev, da se lahko merim z najboljšimi igralci na svetu,« so bile prve besede Denisa Istomina, ki je na osrednjem igrišču doživel stoječe ovacije. Istomin je bil zelo čustven, bržčas se mu je zavrtel tudi film iz preteklosti, ko so mu leta 2001 po hudi prometni nesreči zdravniki dejali, da nikoli več ne bo držal v rokah teniškega loparja. Po hudih poškodbah je bil dve leti res brez njega, potem pa je znova začel trenirati. Danes je dosegel največjo zmago v karieri, v kateri je z nagradami zaslužil dobre štiri milijone evrov. Njegova trenerka je od teniških začetkov mama, ki se ji je po današnji zmagi tudi najbolj zahvalil. V tretjem krogu se bo Istomin pomeril proti 30. nosilcu Špancu Pablu Carrenu Busti. V ženskem delu turnirja je za največje presenečenje poskrbela Mirjana Lučić - Baroni. Hrvatica je tretji nosilki Agnieszki Radwanski pustila le pet iger. Lučić-Baronijeva bo imela lepo priložnost najmanj za uvrstitev v osmino finala, saj se bo v tretjem krogu pomerila proti Grkinji Marii Sakkari.