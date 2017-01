Tridesetletnega Blaža Ereiza, vklenjenega in očitno bolj slabega zdravja, sta pravosodna policista na predobravnavni narok pripeljala na okrajno sodišče v Trebnje. Starega znanca policije, ki trenutno na Dobu prestaja šestnajstletno zaporno kazen zaradi uboja poštne uslužbenke v Kresnicah leta 2011, je tokrat obtožnica bremenila velike tatvine v Višnjanu na Hrvaškem jeseni 2010.

»Nočem odvetnika. Priznam to kaznivo dejanje. Samo hitro zaključite, da grem k zdravniku,« je dejal Ereiz, ko ga je sodnica Tadeja Predanič seznanila z njegovimi pravicami in povprašala, če ima kaj za povedati v svoj zagovor. Sodnica je nato sledila predlogu okrajne državne tožilke Blanke Zadel in mu prisodila desetmesečno zaporno kazen in odvzem premoženjske koristi. Za tovrstno kaznivo dejanje je sicer po naši zakonodaji zagroženih do pet let zapora, po hrvaški pa od šestih mesecev do petih let.