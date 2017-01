Na treningu ženskega smuka pred sobotno tekmo v Garmisch-Partenkirchnu je bila najhitrejša Ramona Siebenhofer, ki je vse tekmice premagala za več kot sekundo. Avstrijki se je najbolj približala Italjanka Sofia Goggia, ki je zaostala sekundo in 14 stotink, zmagovalka zadnjega smuka v Altenmarktu Avstrijka Christine Scheyer pa je zabeležila tretji čas. Za rojakinjo je zaostala sekundo in 43 stotink. Od Slovenk je bila znova najhitrejša Ilka Štuhec, ki je vpisala sedmi čas (+2,03), medtem ko je Maruša Ferk imela 49. (+ 5,71), Vanja Brodnik pa 52. (+6,71).

Premora ne poznajo niti alpski smučarji, ki se mudijo v Kitzbühlu. Na drugem in hkrati zadnjem treningu smuka se je najbolje odrezal Norvežan Alexander Aamodt Kilde, ki je za dve stotinki premagal domačina Hannes Reichelta, Kildejev rojak Kjetil Jansrud pa je na 3. mestu zaostal sedem stotink sekunde. Slovenski smučarji so tokrat nastopili nekoliko bolje kot dan poprej. Boštjan Kline je zaostal sekundo in 33. stotink in zabeležil 19. čas, Martin Čater je bil z zaostankom dveh sekund in dveh stotink 30., Rok Perko je zasedel 36. (+2,54), Klemen Kosi 47. (+3,51), Tilen Debelak 59. (6,79), Andrej Šporn pa ni prišel do cilja.

V v Kitzbühlu bo v petek na sporedu superveleslalom, v soboto smuk, v nedeljo pa še slalom.