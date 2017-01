Najprej se znebite vse slabe hrane

1: sadni jogurti Jogurti so na splošno dobra izbira za vaše telo, vendar pa bi se sadnim jogurtom vseeno morali izogibati. Zakaj? Ker so običajno polni sladkorja, kar vašemu telesu zagotovi ogromno dodatnih kalorij in le malo hranilnih snovi. Če obožujete jogurte, se jim torej kar pogumno predajajte še naprej, vendar pa se raje odločite za navaden jogurt in se odrecite sadnim skušnjavam.

2: sir z manj maščobami Sir z manj maščobami zveni kot odlična stvar - še vedno je sir, torej odličnega okusa, obenem pa vsebuje manj maščob, zato ne škodi vašemu zdravju, kajne? V bistvu ne! Raziskave so pokazale, da polnomastni mlečni izdelki precej bolje vplivajo na vaše telo kot tisti z manjšo vsebnostjo maščob. Številni proizvajalci maščobe v izdelkih namreč nadomestijo s sladkorjem in drugimi ogljikovimi hidrati, kar poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni. Na splošno je čim manj spremenjena hrana vedno boljša izbira, zato tudi pri siru vedno izberite polnomastno obliko.

3: narezki Salama, pršut, klobase, puranje prsi ali šunka - res slastna izbira za hiter prigrizek, sploh v kombinaciji z rezino kruha, vendar pa tak obrok vašemu zdravju ni preveč prijazen. Če imate narezke v hladilniku, jih verjetno nenehno jeste, zato bi bilo dobro, da se jih čim prej znebite. Še vedno si jih lahko privoščite ob posebnih priložnostih, poskrbite le, da niso prva stvar, ki jo zagledate, ko vsak dan odprete hladilnik.

4: sadni sokovi Nadvse okusni so in izdelani iz sadja, zato so zagotovo zdrava izbira, kajne? A sadni sokovi so v resnici zelo daleč od pravega sadja: vsebujejo le sladkor, ne pa tudi vlaknin, zato vašemu telesu ne ponudijo prav veliko koristnih snovi. Številni proizvajalci jim dodajo tudi dodaten sladkor, zato je končni rezultat še slabši. Odpovejte se torej sadnim sokovom in si raje privoščite kos pravega sadja, vaše telo vam bo hvaležno!

5: beli kruh Čeprav kruh (in ogljikovi hidrati na splošno) še zdaleč ni tako slab, kot ste morda slišali, pa beli kruh vašemu telesu vseeno ne prinese nič kaj dobrega. Poln je namreč praznih ogljikovih hidratov, ki povzročijo pravo zmešnjavo z vašim krvnim sladkorjem, zato se mu je bolje izogniti. Če obožujete kruh in si nikakor ne predstavljate življenja brez njega, brez skrbi - našli smo rešitev, le nadaljujte z branjem!

Zdaj svoj hladilnik napolnite s slastno, zdravo hrano

6: grški jogurt Ko govorimo o jogurtih, je grški jogurt verjetno najboljša izbira. Vsebuje veliko beljakovin, izjemno prijazen je do vašega organizma, poleg tega pa nima tistega včasih malce neprijetnega kislega okusa, ki ga imajo običajni jogurti. Če želite, lahko jogurtu dodate še majhno žličko medu in tako potolažite sladkosneda v sebi.

7: jajca Jajca so odlična izbira za skoraj vsak obrok, zato bi vsekakor morala imeti posebno mesto v vašem hladilniku. Za prigrizek si lahko privoščite mehko ali trdo kuhano jajce, ga dodate svoji najljubši solati ali pa si pripravite okusno omleto z zelenjavo in sirom. In če potrebujete malce razvajanja, si vedno lahko pripravite palačinke.

8: piščanec Piščanec je lahek, enostaven za pripravo, hitro skuhan ali spečen in izjemno vsestranski, zato bi ga vsekakor morali imeti v svojem hladilniku. Vašemu telesu bo zagotovil beljakovine, ki jih potrebuje, obenem pa ne vsebuje veliko kalorij, zato je odlična izbira za vsakdanje obroke.

9: zelenjava Zagotovo že veste, da bi morali pojesti več zelenjave – a če je ne bo v vašem hladilniku, vam to zagotovo ne bo uspelo. Naredite še korak naprej in poskrbite, da bo zelenjava vedno oprana, olupljena in narezana, tako da jo lahko preprosto zgrabite in pohrustate, ko si to zaželite, ne da bi najprej morali porabiti ogromno časa za pripravo.