Potem ko so kar 40 tekem ostali nepremagani, so nogometaši Madrida morali tekmecem v le štirih dneh še drugič priznati premoč. Po nedeljskem porazu v domačem prvenstvu, ko so z 1:2 klonili proti Sevilli, so bili od varovancev trenerja Zinedina Zidana tokrat boljši še nogometaši Celte iz Viga. Gledalci na stadionu Santiago Bernabeu so po nezanimivem prvem polčasu na svoj račun prišli v drugem, ko so padli vsi trije goli.

Prvi so v 64. minuti zadeli gosti, potem ko je z leve strani predložek pred vrata poslal Theo Bongonda, po neposrečenem posredovanju branilca Marcela pa je zadel Iago Aspas. Real je v nadaljevanju zaigral bolj napadalno, izenačenje pa mu je le pet minut kasneje zagotovil prav Marcelo. A se veselje domačih navijačev še ni dobro poleglo, ko je na semaforju že pisalo 2:1 za goste. Zmago je Celti zagotovil Johhny Castro, ki je izkoristil izvrstno podajo Aspasa in matiral domačega vratarja Francisca Casillo.

»Odigrali smo nenavadno tekmo ob nepravem času za nas. Tega ne bom skrival,« je po tekmi dejal Zidane in dodal: »Dva zaporedna poraza..., z našo ekipo se nekaj dogaja. Preučiti moramo naš položaj in hitro ugotoviti, kaj lahko storimo.«

Ekipi bosta povratno tekmo odigrali naslednjo sredo na stadionu Balaidos v Vigu.